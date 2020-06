Turisme.- Coronavirus.- Colomer: "La meua primera lleialtat és amb el sector turístic, la segona amb el Govern"

Així ho ha manifestat en la Comissió d'Indústria i Comerç, Turisme i Noves Tecnologies de Les Corts, en ser interpel·lat per l'oposició sobre alguns anuncis "contradictoris" del Govern o declaracions com les del ministre de Consum, Alberto Garzón, que va afirmar que el turisme és un "sector de baix valor afegit, estacional i precari", o les de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quan va assenyalar que el model turístic de masses "reporta molts beneficis a uns pocs però arrossega fenòmens com les 'kellys' a les qui maltracta tant salarialment com en condicions de treball".

Colomer ha advertit que "dissociar el turisme del valor afegit és viure en el passat, fora de la nostra realitat i un error de percepció". En la seua opinió, aquest tipus de declaracions obeeixen a una "visió reduccionista". "Clar que pot haver-hi contradiccions i injustícies com en altres sectors. Gens que no es puga resoldre amb diàleg social i la llei en la mà", ha remarcat.

En la seua opinió, aquest tipus de declaracions són un "error" que "no ajuda en res i més quan el sector està en la lona, noquejat" per la pandèmia de la Covid-19 encara que ha defès el dret que empara la llibertat d'expressió per a realitzar aquestes crítiques.

En tot cas, el secretari autonòmic de Turisme de la Comunitat Valenciana ha insistit que li pareix "molt dur" el fet de "lligar el turisme a la pobresa".

En la mateixa línia s'ha dirigit la Direcció general de Costes, que al seu juí "hauria de ser més sensible" a les peticions d'ampliació dels 'xiringuitos' de platja, "amb un habitant que forma part del paisatge".