Bendodo dice que se impondrá "el sentido común de Cassá" y seguirá la "estabilidad y normalidad" en Ayuntamiento

Bendodo, que ha participado en un encuentro online 'SUR Live!', ha informado de que sí ha hablado con Juan Cassá, de quien ha dicho tiene "buena relación desde el principio de la pasada legislatura, desde que coincidió en el Ayuntamiento conmigo y yo en la Diputación".

"Siempre me ha parecido una persona con sentido común, con las ideas claras y él sabe más que nadie que Málaga va bien, que a Málaga le va bien con este gobierno, tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación", donde también ha pasado al grupo de los no adscritos, pero cuya marcha no afecta a la estabilidad del gobierno.

Asimismo, el presidente de los 'populares' malagueños ha sostenido que "el sentido común de Juan Cassá se va a imponer y las cosas van a seguir funcionando con normalidad y estabilidad, sin ninguna duda".

Cuestionado, en concreto, sobre si cree que Cassá entrará a formar parte del equipo de gobierno en el Ayuntamiento, después de que el alcalde, Francisco de la Torre, no se haya opuesto, algo de lo que el grupo de Cs no es partidario ya que insisten en que debe dejar el acta, ha señalado que no le toca decidir esa cuestión.

"Lo importante es que Málaga va bien, tanto la ciudad como la provincia y va bien gracias a que se da un mensaje de estabilidad", ha valorado, invitando "a todos" a que la estabilidad sea la prioridad tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en la Diputación Provincial.