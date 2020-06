Coronavirus.-Adelante alerta de que decenas de alojados en pabellones "pueden volver a la calle" y "sin ayudas"

En este sentido, las ediles de esta formación Sandra Heredia y Eva Oliva, que han visitado esta semana a las personas que pernoctan en las instalaciones municipales de Ifni, han señalado que "tras el cierre de sus puertas este domingo, que se abrieron excepcionalmente para atender a este colectivo, decenas de personas volverían a su precaria situación", según han informado en un comunicado.

La formación también ha advertido del cierre previsto "la próxima semana" del pabellón ubicado en la Avenida de la Paz. "El equipo de gobierno no ofrece ninguna alternativa a las cientos de personas que se van a ver obligadas a vivir de nuevo en plena calle", ha lamentado Heredia. La edil ha subrayado, además, que esta emergencia sanitaria "ha puesto al descubierto" que los conteos realizados por el gobierno municipal para determinar cuántas personas sin hogar había en nuestra ciudad "eran totalmente erróneos y minusvaloraban el problema existente en Sevilla".

En la misma línea se ha manifestado la también edil Eva Oliva, quien cree que el gobierno "no puede dejar así como así, de la noche a la mañana, a cientos de personas abandonadas a su suerte en las calles". "Durante estos últimos meses se ha echado mucho de menos que este colectivo vulnerable no dispusiera de atención psicológica, no solo para afrontar el confinamiento, sino para preparar el fin del mismo", ha apuntado.

"Las personas sin hogar se están organizando y denuncian que el actual sistema de atención no proporciona itinerarios reales que les permitan acceder a un trabajo estable, a una vivienda digna y llevar una vida normal, y el propio colectivo lamenta el mal estado de los albergues y la excesiva burocratización para poder acceder a estos recursos", ha afirmado Heredia.

Heredia ha pedido que los albergues se transformen en un recurso "transitorio", orientado a la integración sociolaboral del colectivo y hacia el acceso a una vivienda", así como la necesidad de que se "refuercen" los servicios sociales.