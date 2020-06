Cara Delevingne aprovecha el mes del Orgullo LGTBIQ para declararse "pansexual", un término controvertido

Desde el 1 de junio es el Mes del Orgullo LGTBIQ. Este año está algo empañado por culpa del coronavirus, pero la reivindicación del colectivo de sus derechos a escala global sigue estando igual de vigente que siempre. Y una de las celebrities que más ha hecho por la normalización ha sido, sin lugar a dudas, Cara Delevingne.

La modelo siempre ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y no ha tenido problemas en tener de parejas tanto a hombres como a mujeres. De hecho ahora vuelve a estar soltera, después de su sorprendente ruptura con la que ha sido su pareja los últimos años, la actriz Ashley Benson.

Sin embargo en sus últimas declaraciones a la revista Variety se ha metido en uno de los temas más espinosos que hay dentro del colectivo: la existencia o no de la pansexualidad, que es como ella misma se ha definido después de años de aceptación personal.

"Todo ha cambiado mucho para mí desde que comencé a hablar abiertamente de mi sexualidad. Me siento diferente cada día: unas veces más femenina, otras veces más masculina", comenta la londinense de 27 años, que acto seguido exponía cómo se siente.

"Lo que sí tengo claro es que siempre seré pansexual. Me da igual que alguien se defina a sí mismo como él, como ella o como elle. Yo me enamoro de las personas. A eso se reduce todo", declara Delevingne, dando justo en el centro de la diana de la polémica por dicho término.

Abreviando mucho y resumiendo aún más, los pansexuales consideran, tal y como ha dicho la modelo y actriz, que se sienten atraídos por cualquier género. Sin embargo, desde la propia comunidad se viene repitiendo que ya hay otro término que englobaría a este: la bisexualidad.

¿Oye vosotros sabéis que no todo el mundo vive en Twitter, que no todo el mundo tiene porque saber que hace años se expresó que bi (que realmente suena a dos géneros) abarca A TODO EL MUNDO y que la gente puede decir que es pansexual sin ser bífoba ni tránsfoba? https://t.co/Me9iK2HuKC — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) June 4, 2020

claroo es pansexual porque se enamora de las personas no como los bisexual q nos enamoramos de frigoríficos😭👏🏼👏🏼💯👉🏻👑 https://t.co/0yCCe5gJQ7 — ckarla🦉 (@amorfodista) June 4, 2020

La bisexualidad no ha sido, defiende la otra parte, lo que comúnmente se ha entendido como que a alguien le atraen "chicos y chicas", sino personas binarias y no binarias, lo cual dejaría a los pansexuales sin un rasgo definitorio y, por tanto, una sexualidad inexistente. Y eso sin entrar en que la propia definición de pansexualidad ha sido expuesta como transfóbica.

Volviendo a Cara Delevingne, la celebrity ha explicado que le ha costado mucho saber quién es realmente debido a varias experiencias cuando comenzaba su carrera, y ha explicado cómo sus sueños casi se truncan cuando se cruzó con Harvey Weinstein, quien le dio varias "correcciones" si quería triunfar en la industria.

"Harvey fue uno de las primeras personas en advertirme de que si quería ser actriz no podía salir con otras mujeres. Que tenía que estar con un chico aunque fuera una mentira", ha recordado la supermodelo, que en todo este tiempo ha salido con Harry Styles, Jake Bugg o Michelle Rodríguez.

"Y esa sola idea... Sé que ha pasado antes, pero me destrozó pensar que seguía siendo así. ¿Se supone que tengo que fingir estar con alguien que no me quiere? Creo que cuanto más me presionaban para hacerlo, más necesitaba hacer justamente lo contrario", ha revelado.

Finalmente, en 2018, Cara Delevingne salió del armario declarándose de género fluido hasta que finalmente, en estas últimas declaraciones y como otras estrellas que también han sufrido la polémica como Bella Thorne, Miley Cyrus o el cantante de Panic! at the disco, Brendon Urie.

"Me gustaría poder decirle a mi yo de 16 años que una década después iba a estar en la portada de una revista hablando de esto. Nunca lo habría creído", acaba su entrevista la actriz.