La boa maragda de Terra Natura Benidorm es queda embarassada després de 15 anys intentant-ho

L'equip d'experts portava intentant durant 15 anys la reproducció, un procés que en el cas d'aquesta espècie és "extremadament complicat d'aconseguir", han explicat en un comunicat des del centre zoològic.

La parella de boes maragda que habita en aquest centre, dedicat a la conservació de la biodiversitat, van començar a apariar-se el mes de febrer. Els cuidadors han realitzat un seguiment d'aquesta fase en la qual s'han observat dos còpules al febrer, altres dos al març, una a l'abril i dos al maig.

Després d'aquesta primera fase i després d'apreciar certa unflor que quadrava amb l'estat de gravidesa, es va optar per realitzar una radiografia a la femella per a confirmar la causa d'eixe augment de grandària i verificar l'estat de salut de la serp.

En efectuar la radiografia s'ha determinat l'aparició de tres fol·licles i se sospita que pot haver-hi fins i tot algun més, però a causa de la seua grandària no s'ha pogut concretar encara. En mesurar dos metres de llarg, no es va poder realitzar la prova radiogràfica al llarg de tot el cos de l'animal, per la qual cosa no es descarta que puga haver-hi algun altre fol·licle amb més cries en l'interior d'aquest animal.

Aquestes boes són ovovivípares, per la qual cosa pareix a les cries vives. Per aquest motiu la seua gestació és tan llarga i arriba fins als set mesos de durada. Es tracta d'una espècie molt complicada a l'hora de mantindre i d'aconseguir que es reproduïsca, ja que les exigències i indicadors ambientals que necessita per a açò són diversos i complexos. La femella té nou anys d'edat i el mascle quatre anys d'edat.