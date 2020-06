Coronavirus.- L'Ajuntament de València suspèn la Nit de Sant Joan per la pandèmia: "És el més prudent"

Campillo s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a aquesta comissió i a la Junta de Govern Local celebrada també aquesta jornada. "Era el més prudent enguany", ha afirmat l'edil, perquè es tracta d'una celebració que podria ser massiva" i que "s'han suspès les Falles, previstes per a juliol, i altres festes" de la ciutat.

Així mateix, el responsable municipal ha assenyalat que des de la Regidoria de Protecció Ciutadana es treballa en la preparació d'"un dispositiu especial de Policia Local" per a assegurar que no es produeix per Sant Joan cap foguera ni celebració en les platges de la capital valenciana.

Sergi Campillo ha agregat que a aquest operatiu se sumarà un "xicotet" dispositiu de neteja previst "per si hi ha algun despistat". La vigilància s'aplicarà en totes les platges de València però especialment en les urbanes, en la zona nord, atés que en la zona sud està sempre prohibida la celebració de Sant Joan per trobar-se pròximes o dins del parc natural de l'Albufera.