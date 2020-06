Sindicatos piden que asuman su "culpa los responsables" de la falta de medidas de protección de los sanitarios

Las centrales sindicales se han movilizado este viernes ante la puerta principal del Hospital de Cruces, en Barakaldo, para pedir seguridad y protección en la sanidad pública y que "no se repitan los mismos errores" registrados durante la gestión de la pandemia.

De este modo, alrededor de un centenar de profesionales han respondido al llamamiento de ELA, LAB, CCOO, UGT, Satse, ESK, SME, SAE y UTESE que, bajo el lema 'Eta orain zer? ¿Y ahora qué?', ha arrancado con un minuto de silencio por las víctimas del covid-19. En la movilización, durante la cual se han proferido gritos de "menos imagen, más calidad", los participantes han prorrumpido en aplausos para agradecer la labor diaria de sus compañeros sanitarios.

Los organizadores han reclamado a los responsables de la OSIEzkerraldea Enkarterri Cruces y a Osakidetza que "no se repitan los errores" padecidos por "falta de seguridad, improvisación de recursos y plantilla". Asimismo, han solicitado que Osakidetza garantice la "seguridad y protección" en el puesto de trabajo, así como que se realice una apuesta por una sanidad "pública, universal y de calidad".

En declaraciones a los medios de comunicación, los delegados de ESK y Satse, Félix Sainz y Carmen Vide, respectivamente, han reclamado a Osakidetza que se "garantice una seguridad completa, cosa que no ha hecho hasta ahora".

"Hemos sufrido una pandemia con unas cifras de afectados que no deberían haber ocurrido. Los porcentajes de afectados en el personal sanitario son mayores que en la población en general y esto ha sido debido a la falta de seguridad, de EPIs, de organización... Nuestros jefes no nos han ofrecido una seguridad y si a nosotros no nos cuidan no podemos cuidar a los pacientes", ha indicado el delegado de ESK.

Asimismo, ha advertido de que los responsables de la situación vivida deben sumirlo y "si tienen que dimitir que dimitan". "Pedimos que sean responsables y que carguen con las culpas que han ocasionado", ha añadido.

"NO ES UNA GRIPE"

Por su parte, desde Satse, Carmen Vide ha agradecido el trabajo realizado por los sanitarios y ha realizado una llamada a la responsabilidad a quien no cumple con las medidas de seguridad y protección.

"Ahí -en referencia al hospital- se pasa muy mal. Por favor, sigamos lavándonos las manos y manteniendo las distancias de seguridad. Esto no es un gripe ni es una tontería", ha advertido.

Ante la posibilidad de que se produzca un repunte de la enfermedad en otoño, Vide ha incidido en que si el covid-19 tiene algo es "la incertidumbre" y, por ello, hay que "extremar las medidas" de seguridad, no "yendo a mínimos sino a máximos".

Por último, ha apostado por no escatimar gastos en la sanidad pública ya que el covid-19 nos "ha pillado con plantillas diezmadas y la guardia baja".