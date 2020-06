Entrevista a Fernando Ferrando: "Creemos que la ley de cambio climático es poco agresiva, le falta un empujón"

La Fundación Renovables tiene claro que la salida de la crisis provocada por el coronavirus no puede ser igual que la que se eligió para salir de la de 2008. Su presidente, Fernando Ferrando, atiende a 20minutos y explica la importancia de los proyectos que permitan el desarrollo sostenible del país, así como las medidas por parte del Gobierno que ayuden a impulsarlo.

¿Cómo debe ser la salida de esta crisis?

Para salir lo que necesitamos es poner en marcha iniciativas, reactivar la economía. Las crisis anteriores habían sido financieras o de pérdida de actividad, pero nunca hemos hecho un stop and go. Parar para luego arrancar. La única forma de salir es reactivar todos los procesos de generación de valor. Hay que identificar qué líneas de actividad nos interesa que crezcan y ponerlas encima de la mesa.

¿Eso no se hizo en la crisis anterior?

Si analizamos la crisis anterior, apostamos por líneas que luego se demostró que estaban muertas, como por ejemplo el carbón. Incluso si analizas el plan E famoso, era una idea de poner 13.000 millones de euros que se acabaron poniendo. Fue bueno pero se hizo carta abierta a todas las iniciativas, tienes que atender qué procesos están dentro de ellas. Lo que tenemos que hacer es identificar líneas de actividad para que en esa reactivación tengan valor y sean inversión.

¿Es el momento de empezar a reducir la dependencia energética en España?

Absolutamente, y además hay que actuar. Si encima el petróleo es barato y encima yo no actúo dando una señal de que no voy a bajar el precio de las gasolinas y gasóleo como hemos propuesto, aunque la elasticidad demanda-precio es muy baja, lo que estoy provocando es todavía más consumo y dependencia. Hay que tener cuidado, porque si no actuamos favoreciendo lo que queremos potenciar y gravando lo que queremos perjudicar la tendencia de este país es que la dependencia siga siendo la misma que en el año 2008.

¿Cómo hay que actuar?

De forma decidida. Comunicándoles a los consumidores que el petróleo no les sale a cuenta, sino que apostando por la electricidad no emitimos y es más rentable cubrir las necesidades. Tener un vehículo eléctrico, por ejemplo, es más barato que tener uno diésel. Este tipo de mensajes son los que tenemos que trasladar con medidas detrás.

Este cambio parte también de que se cambie la fiscalidad, ¿no?

Sí. La fiscalidad es el instrumento de modificación de costumbres de consumo más importante que hay. En el año 2010, el ministro Sebastián hizo un real decreto en el que mejoraba la fiscalidad para la rehabilitación, pero era una medida de incentivación que la población que la podía utilizar era inexistente. ¿Apostamos por el autoconsumo? Bajamos el IVA y el IBI del autoconsumo. Y en esto los ayuntamientos ya se han adelantado a la Administración central. Si yo quiero vender vehículos eléctricos, pongo el IVA al 10%, el impuesto de matriculación lo reduzco, el impuesto de circulación que se cero…Por poner un ejemplo. Demos señales claras de que vas a tener ventajas adicionales. Son iniciativas beneficiosas y rentables, hay que facilitar la tramitación y dar ventajas.

Y no es cierto que sin impuestos se vaya a recaudar menos…

No, porque estas actividades no se están ejecutando, luego en vez de ver que pierdes un 11%, ganas un 10% por ejemplo. Son fórmulas de reactivación que han estado sobre la mesa pero siempre que se han intentado llevar a cabo se les ha puesto más letra pequeña que letra grande.

¿Qué papel juega Bruselas?

Estamos esperando a que Bruselas llegue y nos salve. Con los 140.000 millones. Entonces llega el dinero y nos preguntamos dónde aplicarlo. Lo más lógico es que vaya para rehabilitar viviendas, a fomentar la compra de vehículos eléctricos, a más kilómetros de carril bici o a favorecer la digitalización del sistema eléctrico. Todos los proyectos que entren en eso, se potencian. Ese es el criterio. Hay fondos que no se usan porque no hay proyectos.

El problema es en qué lo inviertes

Eso es. Si como país defino que voy a bajar el IVA o que voy a mejorar ciertas cosas y tengo proyectos identificados, cuando llegue el dinero, vas con tu proyecto y te presentas. Se trata de mejorar el aspecto del barrio, invirtiendo en temas de peatonalización, en disfrute, en hacer que la ciudad sea para todos. Hay muchísimas iniciativas que hemos puesto encima de la mesa. A nosotros nos salen 60.000 millones de euros con un 7,2% de inversión pública para estos proyectos.

¿Está preparada España para el autoconsumo?

Sí, lo está. Pero hemos tenido una persecución por parte del Gobierno en los últimos siete años. El real decreto que regula el autoconsumo se aprueba en el 2015 y se empieza a instaurar el llamado impuesto al sol. El secretario de Estado decía que el autoconsumo era para ricos, para insolidarios y que generaba déficit tarifario. En abril del año pasado el Gobierno actual saca otro real decreto y sin haberlo desarrollado se instalan casi 500 megavatios de autoconsumo. Si hubiera estado desarrollado y hubieran tenido incentivos, los megavatios instalados hubieran sido 2.000 o 3.000 al año. Todas estas actividades las hacen medianas y pequeñas empresas. La actividad empresarial genera valor en ellas.

¿Está el Gobierno actual reaccionando a todos estos problemas?

Hay que tener claro que tenemos Gobierno desde enero y en marzo cerramos el kiosko. Antes tuvimos un Gobierno débil y en funciones durante mucho tiempo. Sacó el real decreto de autoconsumo en 2019 pero sí hemos reclamado que las ideas que tenía en el Plan Integrado de Energía y Clima eran poco agresivas. Ha tenido en muchos de los casos buenas ideas pero menos actividad de la que pensábamos. Nos decían que para aprobar este tipo de leyes no tienen una estabilidad parlamentaria. Tampoco hemos tenido un Gobierno o un Parlamento lo suficientemente fuerte para aprobar todo lo que decimos. Un martes se declara la emergencia climática y a los dos días se disuelve el Congreso.

¿Qué valoración hacéis de la ley de cambio climático?

El borrador es un cambio fundamental. La música nos gusta, pero la letra podría ser mejor. Creemos que es poco agresiva, le falta un empujón. No podemos tener una ley que diga que el objetivo de reducción de emisiones para 2030 sea del 20% con respecto a 1990 cuando Europa tenía ese objetivo para el año 2020. Una ley que reconoce que en tu objetivo has perdido 10 años es muy dura. Nosotros, en los planes que hemos presentado como Fundación, ese retraso lo recuperamos.