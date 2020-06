Laura Escanes admite nerviosa que se ha operado el pecho: "Es algo que llevaba tiempo pensando en hacerme"

Hace unas horas, la influencerLaura Escanes compartió con sus seguidores la noticia de que se había operado el pecho unos días atrás. Escanes llevaba unos días desaparecida de las redes sociales y quiso explicar su ausencia.

"No sabía si hacer estos stories o no porque creo que es un tema muy personal. A pesar de que publico muchas cosas de mi vida, hay muchas otras que no publico… Pero bueno, al final esconderlo, engañaros… siento como que no estoy diciendo la verdad. Entonces, prefería contaros. Deciros que hace unos días me operé del pecho", comentaba nerviosa lainfluencer, preocupada por la posible repercusión.

Escanes confiesa que era algo que llevaba tiempo pensando en hacerse: "Después del embarazo, las dudas y las ganas que tenía aumentaron". También añadió que realizó una gran tarea de investigación a la hora de elegir cirujano.

"Empecé a visitar a varios doctores, hasta que di con una doctora que entendió bastante lo que quería. Tuvo todo el tiempo del mundo para explicarme las dudas que tenía y en definitiva, es una decisión muy importante. Pasar por un quirófano es algo muy serio, tiene sus riesgos y por eso estuve tanto tiempo pensando", comentaba la influencer a sus seguidores.

Esta confesión viene por la presión que siente la modelo con las redes sociales y los medios de comunicación, y el miedo a que alguien lo sacase antes que ella: "Quería decir el motivo (de su desaparición de las redes), y no que saltara por otra parte y no haberlo dicho yo. Prefiero decirlo yo, soy defensora que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo siempre que lo haya decidido así, no por presiones de nadie".

Aunque Escanes está acostumbrada a las críticas, no pudo ocultar su nerviosismo ante los comentarios que pudieran hacerle sobre su intervención estética y las repercusiones que esta noticia pudiera tener.

"Ahora creo que voy a desconectar el móvil para no leer nada, porque necesito calma y tranquilidad que la recuperación sea lo más rápida y fácil posible. Estoy hasta nerviosa, no quiero ni imaginarme… bueno, en fin, calma", se despedía la modelo.

Lo cierto es que el cuerpo de Laura Escanes siempre ha sido mirado con lupa, buscando cualquier tipo de imperfección por sus haters, hace a penas mes y medio uno de ellos hizo un comentario bastante irrespetuoso sobre sus pechos que hizo saltar a la influencer.