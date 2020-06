Alumnos de 27 centros riojanos proponen 'Vacunas para el planeta' para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente

La crisis sanitaria del COVID-19 ha supuesto un grave impacto, sobre todo, para la salud, pero también para la economía, la sociedad y el medio ambiente.

En este contexto, la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica y la Consejería de Educación y Cultura, que impulsan el proyecto CEHS, han propuesto a los centros educativos involucrar a los alumnos en una iniciativa para recopilar ideas orientadas a mejorar la relación de los ciudadanos con el entorno.

"No abusar o hacer mal uso de los recursos naturales", "gastar menos papel", "utilizar menos los coches", "dar una segunda oportunidad a las cosas", "no desperdiciar agua", "aprovechar al máximo la luz natural para reducir el consumo eléctrico", "comprar en comercios de cercanía", etc. son algunas de las 'Vacunas para el planeta' que los escolares riojanos han propuesto en las últimas semanas.

Este proyecto ha sido una iniciativa compartida con el resto de redes que integran ESenRED (Escuelas hacia la Sostenibilidad en Red), la red estatal de centros educativos sostenibles no universitarios promovidas por iniciativa de administraciones públicas.

VACUNA PARA EL PLANETA.

Con la idea de que cada día cuidemos del medio ambiente, se ha lanzado a los alumnos el reto de compartir con los demás la vacuna que podría ayudar a curar la naturaleza.

Cada escolar ha elaborado un mensaje con la idea de mejorar nuestro entorno y lo ha ilustrado en un cartel con forma de jeringuilla en la que, además, ha indicado con cuál de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas está relacionada la acción propuesta.

Durante los últimos días cada colegio e instituto participante han recopilado las fotos con las vacunas de sus alumnos, han preparado un collage con todas ellas y han puesto en marcha un proceso participativo para que, entre todos, puedan escoger la vacuna más interesante para salir de la crisis ambiental.

La red riojana de 'Centros Educativos Hacia la Sostenibilidad' ha recopilado las aportaciones de cada centro en una plataforma digital: por una parte, un mural con las vacunas seleccionadas y, por otra, un mapa donde aparecen geolocalizados los centros participantes en el proyecto y sus vacunas.

A su vez, estos puntos geolocalizados estarán integrados en un mapa de todo el país que dará acceso también a las vacunas propuestas por el resto de redes de ESenRED. Durante los próximos meses, los alumnos podrán seguir sumando acciones e ideas que contribuyan a cuidar el planeta.