L'accident laboral es va produir sobre les 21.35 hores d'ahir al carrer Avet d'Alacant, on per causes que s'estan investigant un home li va caure una porta de ferro en el cap.

Fins al lloc es va desplaçar una unitat del SAMU i el seu equip mèdic va assistir el treballador de 56 anys per politraumatisme. Després de ser estabilitzat, va ser traslladat a l'hospital General Universitari d'Alacant, en la unitat de suport vital avançat.