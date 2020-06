La Comunitat Valenciana registra cinc morts després de quatre dies sense morts per Covid-19

La Comunitat Valenciana ha registrat cinc morts per coronavirus des de l'última actualització, després d'haver encadenat quatre dies sense cap mort relacionada amb la Covid-19.

Així ho ha indicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la roda de premsa d'actualització de dades de la pandèmia del coronavirus, on ha precisat que quatre dels morts són residents i que les províncies de València i Alacant han registrat dos morts cadascuna i Castelló, un.

Quant a nous casos positius confirmats per PCR, han sigut 11 en les últimes 24 hores: cinc a València, quatre a Alacant i dos a Castelló, amb el que el nombre total de casos confirmats per aquesta prova ascendeixen a 11.265. El nombre d'altes ha sigut de 147 (dos a la província de Castelló, 48 en la d'Alacant i 97 en la de València). En total, ascendeixen a 12.608.

Actualment, hi ha 157 persones ingressades en la Comunitat Valenciana per Covid-19, huit menys que el dia anterior. Setze d'elles estan en l'UCI, la qual cosa suposa un descens de sis respecte al dimecres. En total, hi ha 15 ingressos a Castelló (tres en UCI); 57 a Alacant (huit en UCI) i 85 a València (cinc en vigilància intensiva).

16 residències més netes de Covid-19

La consellera ha destacat que en les últimes 24 hores, un total de 16 residències han quedat lliures de Covid-19. En aquest moment, queden 58 residències amb casos (huit a Castelló, 17 a Alacant i 33 a València). Quant a residències sota vigilància activa del personal sanitari, hi ha 28 (huit a Castelló, set a Alacant i 13 a València).