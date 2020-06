Aliances i projectes a llarg termini per a la recuperació social

La comissió municipal per a la reconstrucció de València després de la pandèmia de Covid-19 es va reunir ahir per tercera vegada, focalitzada en aquesta ocasió en el vessant social. “Aquesta és la més important de totes perquè en aquest moment hi ha milers i milers de persones que s'han quedat sense treball, que viuen en condicions precàries i que fins i tot pateixen problemes d'accés a l'alimentació. És a elles als qui hem d'ajudar des de l'Ajuntament”, va assegurar l'alcalde, Joan Ribó, que va presidir la sessió, amb les aportacions i propostes de sis experts en drets socials.

La catedràtica d'Ètica Política de la Universitat de València (UV), Adela Cortina, va ser la primera a intervindre i va instar els representants polítics a “aparcar el combat de les ideologies” perquè “genera crispació i falta de credibilitat de les institucions”.

A efectes pràctics, va proposar dirigir l'acció política cap a la “cohesió social” per a aconseguir la meta de “pobresa zero”. En eixe sentit, va advocar per “impulsar aliances” entre els poders polític, econòmic i ciutadà; així com “treballar amb les associacions solidàries que durant aquesta crisi han sigut fonamentals”.

Per part seua, el catedràtic de Geografia Humana d'UV, Joan Romero, va ressaltar que “l'escala local serà determinant en els pròxims anys” i va subratllar la importància de projectes a llarg termini: “El cicle polític sol té 48 mesos, per la qual cosa han de ser capaços de trobar eixos que es mantinguen més enllà dels canvis de govern”.

Així mateix, va incidir en la necessitat de millorar el model salarial perquè “l'ocupació decent és la millor política social que existeix”. Omar Cauli, director de Càtedra en la UV, va ser el tercer ponent i va centrar la seua intervenció en les persones majors: va proposar un diagnòstic inicial que permeta a l'administració municipal conéixer quines necessitats hi ha en aquests moments en aqueix àmbit; potenciar els programes i activitats per als majors; i abundar en la conversió en zona de vianants de la ciutat.

També va assenyalar la importància d'ajudar al fet que aquest col·lectiu tinga un accés real a les tecnologies de la comunicació, ja que “permeten alleujar la soledat”.

La sessió va continuar amb Lourdes Mirón, presidenta de la coordinadora que aglutina a més de 90 ONG de la Comunitat, qui va incidir en la necessitat de donar veu als col·lectius d'immigrants, “el paper dels quals serà també rellevant a l'hora de la reconstrucció”. En eixa línia, Luis Vañó, representant de la Plataforma del Tercer Sector, va demanar implementar mesures per a les persones sense llar i de protecció a la discapacitat, així com ampliar les ajudes públiques a les ONG.

L'última intervenció va ser de la directora de Casa Caridad, Guadalupe Ferrer, qui va defensar que l'Ajuntament ha de “centralitzar a totes les ONG que realitzen lliurament d'aliments” perquè aquesta siga més eficaç i s'evite “duplicar recursos”. També va reclamar “places d'alberg” en espais més xicotets “que no siguen macrocentres per a evitar la creació de guetos”.