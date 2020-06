María Almudéver: "Sólo para intentar subir a la barra tuve que mover músculos que yo no sabía ni que tenía"

Antonio Pagudo y María Almudéver encabezan el reparto de Benidorm, la nueva serie de Atresmedia que se estrena este domingo en Atresplayer Premium, antes de su llegada a Antena 3, más adelante. La ficción también cuenta con Antonio Resines, Gorka Aguinagalde, Pablo Derqui, Andoni Agirregomezkorta y Pilar Bergés, entre otros. La serie cuenta la histora de Xavi, un notario que en sus últimos momentos de vida viaja a Benidorm para buscar al que fue el amor de su vida.

Almudéver se mete en la piel de Candy, una stripper de Benidorm y a la vez en el de María, la enamorada de Xavier, por la que tratará de hacerse pasar.

¿Qué es Benidorm? Tiene un poco de todo. Es una comedia romántica, pero también tiene su parte trágica por la historia de Xavi. Pero sobre todo es un canto a la vida a pesar de las adversidades y de los embates de la vida. Y tirar para adelante, buscar el amor y quemar los últimos cartuchos.

¿Es un poco moraleja, tipo ‘Carpe Diem’? Sí, podría ser: cuando no tienes nada que perder sólo te quedan cosas por ganar. Y con una sonrisa.

Candy trabaja en un club, ¿ha tenido que grabar escenas complicadas? Lo que se ve de la Candy stripper es muy poquito, porque lo que ocurre en el primer capítulo hace que enseguida empiece el lío con Tony y empiece a hacerse pasar por María Miranda. Pero sí que tuve que grabar una secuencia de pole dance [baile en barra] y estuve entrenándome durante unos días y la verdad es que fue muy duro. Es dificilísimo. Las chicas que hacen eso son gimnastas. Supongo que la gente ve la parte más erótica, que es bonito, precioso… y te quedas embelesado, pero son auténticas gimnastas. Sólo para intentar subir a la barra tuve que mover músculos que yo no sabía ni que tenía.

Es una parte buena de la profesión de actor, aprender cosas, ¿no? Claro, de las cosas más apasionantes y a mi además me encanta cuando me lo proponen. Me apunto a todo, soy muy entusiasta.

¿Candy es un personaje que va de duro pero es blandito por dentro? No va de dura, es dura porque la vida le ha hecho muchas torceduras y no le queda otra. No va de chula ni de valentona, es que lo es, porque ahí le ha llevado la vida. Lo que pasa es que tiene un corazón como una catedral, eso es lo que me enamoró del personaje, que es muy buena tía.

¿Le ha pasado que un personaje le cayera mal? No, porque siempre intento entender a los personajes, igual que intento entender a las personas, porqué hacen las cosas, en qué circunstancias vitales está, si se ha levantado torcida… al final ni todos somos tan buenos ni somos tan malos. Indagando siempre encuentras un porqué de las cosas.

En la serie se llama María y Candy a la vez… ¿le da tiempo a quedarse con el nombre del personaje? Sí. Muchas veces incluso estamos rodando y a lo mejor me llaman Candy o le llamo Xavi a Antonio… Yo me llamo María, como el personaje al que interpreta Candy… al final llevaba un cacao mental (risas). Les decía ¿Pero cuál María?

Estuvo en 700 euros. Diario de una Call Girl. Éste es un mundo oscuro, pero que da mucho juego en la ficción… Al espectador le puede crear morbo el ver cómo vive esta gente, cómo es, dónde vive, cómo se relaciona… Todo lo que está prohibido nos atrae. Las partes más oscuras de la vida nos atraen. Lo que pasa es que muchas veces son mucho menos de lo que nos pensamos. Por circunstancias de vida de otros rodajes he trabajado con chicas que trabajaban en un sex shop, por ejemplo, y son gente sana, que vive en el campo… son gente normal que tiene ese trabajo como puede tener otro. Seguro que hay un mundo más sórdido, pero a veces lo mitificamos. Hay de todo.

Xavi reacciona a saber que le queda poco tiempo de vida buscando al amor de su juventud. ¿Qué haría usted? Me lo he planteado. Creo que me rodearía de mi familia, de mis amigos, mi perro y la gente que me da amor y me intentaría asegurar de que ellos supieran cuánto les quiero yo.

¿Qué aporta el grabar en escenarios naturales? Es maravilloso. Rodar en la playa, en el puerto, en la montaña… Ya son decorados en sí mismos. Aportan luz y vida. Cuando llevo ocho horas en un plató encerrada con focos a veces te entra una sensación de encierro. Así que estar en la playa… abrías el balcón y veías toda la bahía. Las casas eran reales, de gente de allí, de Benidorm y era muy chulo, porque tenías tiempo de hacerla tuya.