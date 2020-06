Broncano se la juega entrando en 'La Resistencia' a ciegas y llevando un cabezudo con su cara

Broncano sigue innovando en la forma de entrar en La Resistencia manteniendo la distancia de seguridad con las personas que acuden como público al teatro Arlequín de Madrid, donde se graba el espacio de Movistar +.

Este jueves sorprendió a los espectadores portando un cabezudo donde el equipo de arte del programa había reproducido su cara, pero con lo que no contaron fue con la escasa iluminación y que el presentador apenas veía con lo que llevaba puesto.

El equipo de arte echa buenos ratos. pic.twitter.com/c2bkl8x6n3 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) June 4, 2020

Poco a poco fue recorriendo los metros que separan la puerta de entrada al patio de butacas hasta las escaleras del escenario: "No veo, ¿dónde estoy?", exclamó Broncano mientras el público le guiaba para llegar arriba.

"¿Cuánto queda?", preguntó el presentador cuando ya había subido dos de los cuatro escalones que tenía que subir para llegar a su mesa, arrancando multitud de aplausos al llegar a su destino.

Pero se encontró con otro problema: "¿Cómo me quito esto Ricardo [Castella]?". Su compañero le indicó que tenía que hacer "press de hombros. Intenta estirar los brazos hacia arriba, vuélcate...".

Al final lo consiguió, saludó al público y dejó el cabezudo a los pies de su mesa: "Estoy se queda aquí", afirmó, mientras Castella señaló que "subiendo las escaleras te he visto levantando la rodilla y me has recordado a un caballo haciendo doma clásica".

Broncano presentó a sus compañeros y, tras charlar un rato con ellos, dio paso a su invitado del día, el rapero De la Ossa.