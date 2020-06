La reacción de los 'supervivientes' a un vídeo sobre el coronavirus: "No esperábamos que fuera para tanto"

Al inicio de la gala final de Supervivientes 2020, el programa mostró las reacciones de los concursantes a un vídeo que ilustraba los efectos del coronavirus en España, desde el anuncio del primer infectado a los homenajes a los sanitarios, pasando por las imágenes de hospitales colapsados.

"Lo que habrán tenido que vivir ahí..." reflexionó Ana María Aldón, entre lágrimas. Por su parte, Albert Barranco comentó con sorpresa que no "esperaba que fuera para tanto, tan exagerado". Hugo fue el primero en hacer mención a la labor que el personal sanitario había llevado a cabo.

"Les mando un abrazo a todos esos héroes que han estado allí luchando y hasta se han infectado por esto, por parar la historia. Mando la condolencia más sincera para las familias... y espero que desde tan lejos les hayamos alegrado un poquito, sería un regalo enorme para nosotros. No teníamos ni idea de lo que estaba pasando, esto es un palo muy muy gordo".

Por su parte, Jorge Pérez quiso destacar la labor de los cuerpos de seguridad del Estado. "Me gustaría pedir, y hablo un poco en reconocimiento de todos esos efectivos sanitarios que se han esforzado y por todos los efectivos que me imagino se habrán sumado de protección civil: policías locales, policía nacional, policías autonómicas... y, sobre todo, por la parte que me toca, guardia civil. Os pediría un aplauso para todos ellos".

Los concursantes vieron imágenes del coronavirus en España#SVFinal2pic.twitter.com/jugZ2lAsYj — TV Realitys (@tv__realitys) June 4, 2020

Desde el plató, los exconcursantes hablaron de cómo vivieron ellos la situación de la pandemia al regresar de Honduras, y Fani Carbajo aseguró haber sufrido "ataques de ansiedad" por ello.

Mientras Rocío Flores no reaccionaba ni articulaba palabra, Hugo Sierra hizo una propuesta a sus compañeros: "En memoria de toda esa gente, guardemos un minutito de silencio". Y sus compañeros le secundaron, conmocionados.