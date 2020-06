Tu horóscopo diario: viernes 5 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 5 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu ímpetu puede llevarte hoy a correr demasiado y a querer hacer muchas cosas a la vez y alguna puede no salir todo lo bien que esperabas. Debes ordenar un poco más tu agenda y priorizar. De esa manera podrás elaborar todo con más eficiencia.

Tauro

Ganar tiempo es importante para ti ahora, ya que hay un asunto que debes de resolver pero aún no puedes por razones económicas o de lejanía. Alguien te echa una mano hoy en ese sentido y vas a sentir que hay una fuerte mejoría en esa circunstancia.

Géminis

Hay muchas cosas que han cambiado y que no son como las habías conocido y el proceso de adaptación te va a costar un poco, pero como puedes mostrar varias facetas, lo harás antes de lo que crees y acabarás estando bastante en consonancia con todo.

Cáncer

Las circunstancias se tornan más favorables para solucionar un problema del pasado que sigue pendiente, quizá en relación con la familia o con herencias o bienes. Alguien cede o te llega alguien interesado en ellos y soluciona parte del problema.

Leo

Si te lo propones y sueltas amarras, sin ningún miedo, lograrás dar un paso que te lleve a sentirte más libre y más dueño o dueña de tu propia vida. No se trata de dejar a la familia de lado, sino de ser tu. Pacta todo eso desde el afecto y la comprensión con todos.

Virgo

Es probable que alguien quiera que estés de su lado en un tema profesional o de negocios y eso te lleve a enfrentarte a otras personas. Pero no te quedará más remedio que tomar partido, piensa cuál te conviene y actúa con total claridad.

Libra

Tus intereses solidarios o de apoyo a gente que necesita que le echen una mano se renuevan con fuerza y retomas cierta actividad relacionada con ellos que habías dejado de lado. Eso te hará sentirte muy feliz y necesario o necesaria para los demás.

Escorpio

La tecnología va a ser tu aliada fundamental para potenciar los contactos o experiencias fuera de tu ámbito habitual, hacer un curso o ampliar tu mirada sobre cualquier tema. Aprovecha todo lo que te ofrece y verás los buenos resultados que da.

Sagitario

La luna llena te va a traer algo muy inesperado y que no te habías imaginado y son las ganas de empezar algo completamente diferente a lo que habías hecho hasta ahora en muchos aspectos. Tendrás fuerza suficiente para todo ello.

Capricornio

Tendrás que dar la cara y actuar ante un problema del trabajo si llevas un equipo o debes organizar a varias personas. No vas a poder mirar hacia otro lado, así que debes actuar con valentía, por mucho que no te apetezca y que sea un momento algo antipático.

Acuario

Te darás cuenta de lo importante que es no hablar mal de nadie y no decir cosas que puedan llevar a pensar negativamente de los demás. Si buscas el mal ajeno, no vas recibir de vuelta nada bueno. Eso es algo que tienes que tener muy presente.

Piscis

Llegas al final de la semana con bastante energía y buen humor que aplicarás en las conversaciones con amigos o con la familia. Procura que se entienda bien el tono divertido y algo jocoso y les harás pasar buenos momentos. Hay gente que te aprecia y te lo hace saber.