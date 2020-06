Plataforma de Afectados pide a València reconocimiento de las víctimas y no ser tratados como "números"

Así lo ha indicado en su comparecencia el secretario de la entidad, Carlos Miñana, sobrino del médico del SAMU Vicente José, fallecido por coronavirus y cuya familia se ha querellado contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, al considerar que el facultativo fue "abandonado a su suerte". Tanto los grupos políticos como los participantes en la comisión han trasladado el pésame a todas las víctimas.

Miñana, que ha comparecido en nombre de la viuda del doctor, que es la presidenta de la entidad, ha iniciado su intervención leyendo la carta de Mari Carmen, una afectada que perdió a su madre de 67 años el 31 de marzo, tras resultar contagiada, al igual que su padre, en un viaje del Imserso a Roquetas, del que volvieron el mismo día en que se decretaba el estado de alarma.

En la misiva, Mari Carmen relata todo el periplo hasta la hospitalización de su madre, días antes de su fallecimiento en el hospital y la despedida en la ambulancia, la soledad del entierro y el pesar de su padre, al que no le hicieron la prueba y se la realizó la familia de forma privada. "Es triste que una persona que toda su vida ha estado cotizando no tenga derecho a la prueba", señala la afectada, que lo ve "vergonzoso" pero que cree que así no se incrementan las listas de víctimas de la Covid-19.

"Mi madre es una de las decenas de miles de víctimas con nombres y apellidos. No me voy a callar", avisa, para lamentar que, a partir de la pandemia, "nada será igual".

El secretario general de la Plataforma ha recalcado que se trata de un colectivo "que ha sufrido muchísimo" con la enfermedad y que quieren ser "parte activa" en este proceso para que las administraciones sepan "qué ha fallado y que esto no vuelva a ocurrir". "Nadie debe vivir lo que hemos vivido", ha dicho, y ha subrayado que les ha marcado y marcará "de por vida".

En este sentido, propone a los responsables políticos y a los partidos de la oposición que no les traten "como números"; un reconocimiento a favor de las víctimas "con nombres y apellidos", que se institucionalice un día para recordarlas y se rinda homenaje en la Plaza del Ayuntamiento "a quienes se han dejado la vida y la piel", donde los protagonistas sean los científicos y no los ideólogos.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA

A los ciudadanos que no han sufrido la Covid-19, les piden que sean conscientes de la gravedad del contagio y respeten las normas sanitarias; que la crisis "no quede en el olvido" y, por último, proponen un concurso o un premio 'Ciudad de Valencia' a la investigación sobre las pandemias abierto a quienes puedan aportar conocimiento.

"Pedimos que nos escuchen. Tenemos mucho que aportar; hemos vivido en nuestras carnes los fallos del sistema pero no nos tengan miedo, porque queremos hacer propuestas en positivo", ha dicho, para lamentar que se les ha "cerrado" las puertas de Les Corts, pero piden un compromiso para que no haya comisiones de este tipo donde no se invite a las víctimas. "No habrá reconstrucción si se trata de esconder a quienes más han sufrido en esta situación", ha concluido.

El alcalde de València, Joan Ribó, se ha mostrado de acuerdo con su propuesta de que las víctimas "no se pueden tratar como números" porque detrás de cada una hay "una persona, una familia, unos cariños" y le ha traslado que el consistorio ya ha planteado buscar un día de recuerdo, algo que ya han tratado con todas las religiones, al tiempo que ha señalado que en el consistorio asesores y concejales están donando parte de su sueldo para la investigación del coronavirus.

PETICIÓN DE PERDÓN

Por parte de la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, ha hecho hincapié en que esta es la crisis "más importante vivida desde la democracia" ya que "27.000 personas que han dejado de estar en nuestras vidas". "Lo siento mucho. Se ha dicho aquí y en Les Corts", ha dicho aludiendo a las palabras del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y ha añadido que, con la información de que disponen hoy, hubieran hecho las cosas de otra forma. "Por eso tenemos que pedir perdón. Lo siento; perdón; tenéis todo el cariño y apoyo".

Desde los grupos municipales de la oposición, por parte del PP, la síndica, María José Catalá, ha alabado el ejemplo de la familia de Miñana, con cuatro sanitarios, dos de ellos afectados por la Covid-19 y uno, su tío, fallecido. Son "los valientes de los que hablamos permanentemente", ha dicho, para calificar de "sensata, cordial educada y justa" su lucha.

"No entiendo por qué en Les Corts no se pudo escuchar esa voz", ha dicho, porque "no ofende a nadie reconocer que nos hemos equivocado, que tenemos que pedir disculpas, y ser empáticos con la situación". Así, ha expresado su respaldo a las peticiones que acogen "de principio a fin".

Desde Cs, su portavoz, Fernando Giner, ha pedido "tener la capacidad de reconocer" las peticiones de la plataforma porque "no le cuesta ni un céntimo", como las de que "los fallecidos no caigan en el olvido, un reconocimiento en la ciudad, que se premie la investigación, que puede ser lo más económico". No obstante, ha hecho hincapié en que de lo que están hablando es "de empatía y creo que estas propuestas deberían estar sí o sí en las conclusiones de la comisión. Es de justicia".

Por parte de Vox, el edil Vicente Montañez ha criticado que hay cosas "que no se pueden reconstruir", como las familias "rotas por algo impensable hace unos meses" porque "determinada información se ocultó" o los sanitarios "a lo que no se puede reconstruir lo que han tenido que vivir" porque "se les ha dejado a los pies de los leones".

A su juicio, "el primer paso para reconstruir es asumir responsabilidades", ha considerado que se deben "muchas explicaciones" y ha pedido "perdón" si "pudo haber habido algo que pude hacer y no hice". "Juro que voy a pelear y luchar hasta el final", ha dicho, para que esto no vuelva a suceder y se adopten medidas.