Coronavirus.-Los Palacios aporta dos millones de euros "a pulmón" en un plan para reactivar la economía local

El documento será entregado a partir del lunes a los agentes socioeconómicos de la localidad para que puedan analizarlo con "total transparencia y hacernos llegar sus propuestas", según ha expresado el primer edil palaciego, en un comunicado, en el que destaca que el plan pretende ser el punto de partida para iniciar un amplio proceso de diálogo social. Asi, las propuestas que se acuerden se sumarán a las medidas que ya ha puesto en marcha el gobierno municipal desde el estado de alarma.

El objetivo principal de este plan ha sido "reaccionar frente al duro golpe que ha supuesto esta crisis sanitaria y avanzar como pueblo", con el fin de recuperar, en el menor tiempo posible, "la línea positiva que llevábamos hace tres meses", ha asegurado Valle. En este sentido, sus líneas principales "pasan por la ejecución de casi 4,3 millones de euros de fondos públicos, que están en marcha para la reactivación social y económica, en ayudas a familias, asesoramiento a vecinos y autónomos, devolución de tasas municipales y campañas de promoción de la gastronomía y del tejido comercial local.

El regidor palaciego ha afirmado que el Ayuntamiento está haciendo "a pulmón" el mayor esfuerzo económico de su historia para garantizar que se supere la crisis "sin dejar a nadie atrás" y ha hecho hincapié en que el Consistorio "no tiene ahorro en los bancos, a diferencia de otros ayuntamientos". Valle ha tendido la mano a la oposición porque "son momentos de máxima responsabilidad y para arrimar el hombro", al tiempo que ha asegurado que si quieren hacer propuestas, "serán bienvenidas" y les ha pedido que, "por respeto a las personas que lo están pasando mal, no digan que el Ayuntamiento no pone en marcha medidas cuando hay miles de vecinos que ya se están beneficiando de ellas".

En cuanto a las medidas destinadas a las familias más vulnerables, el alcalde ha destacado el programa de empleo frente a la exclusión, ayudas económicas directas o refuerzo de la atención a la dependencia, "todo ello por valor de 649.129 euros, de los que más del 40 por ciento provienen directamente del Ayuntamiento".

Asimismo, el plan local para la reactivación incluye propuestas de asesoramiento y fomento del comercio, el turismo y la gastronomía de la localidad, así como apoyo directo a los autónomos, empresas y sus trabajadores. Según el regidor municipal, "los recursos proceden de los eventos que hasta ahora han sido cancelados por el coronavirus, un total de 185.000 euros, que se incrementaría si hubiese que cancelar más eventos en los próximos meses".

El equipo de gobierno contempla también un tercer bloque de medidas en las que se incluyen los gastos extraordinarios que ha tenido que realizar el Consistorio para hacer frente a la nueva situación, como la adquisición de software y equipamiento tecnológico, refuerzo de medidas de seguridad en los edificios municipales, adquisición de mascarillas y mamparas por 96.377 euros, "igualmente financiadas con recursos propios procedentes de la cancelación de eventos".

El plan prevé un cuarto bloque, por 51.000 euros de fondos propios, con medidas fiscales de apoyo a empresas y autónomos, así como un quinto punto sobre de apoyo a la liquidez de esos colectivos mediante el abono de facturas antiguas. "Durante el estado de alarma, cada mes hemos abonado 100.000 euros a proveedores por esas facturas, y así continuaremos hasta diciembre, con un importe total de 900,000 euros de aportación municipal", ha añadido.