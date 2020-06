Detingut a Petrer per amenaçar la seua exnóvia i intentar agredir un familiar amb una navalla

El consistori de Petrer ha explicat, aquest dijous, que l'operatiu es va iniciar després de rebre en el 112 la telefonada d'una veïna en la qual alertava que s'estava produint una forta discussió, amb agressions, en la via pública i en la qual un home havia esgrimit una navalla.

A l'arribada dels agents de la Policia Local i de la Policia Nacional, la dona víctima dels fets va explicar que estava rebent amenaces i coaccions continuades del seu exnóvio que no acceptava que la relació haguera finalitzat.

Així, la discussió va pujar de to i un familiar de la dona va intentar apaivagar els ànims. No obstant açò, segons consta en el part policial, l'exnòvio presumptament va traure un arma blanca i va intentar agredir aquest familiar per mediar en el conflicte.

El presumpte autor de les amenaces va ser detingut per agents de la Policia Nacional, que es va fer càrrec de la intervenció. La jove i el seu familiar van indicar que interposarien denúncies per amenaces.

La Policia Local recorda la importància de denunciar davant casos com aquest i insta les dones que puguen estar sent coaccionades, agredides o amenaçades per les seues parelles o exparelles al fet que denuncien la seua situació i reben l'ajuda necessària.

A més, recorden que existeix el telèfon 016 d'atenció a les víctimes de violència de gènere les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, en el qual tindran una atenció especialitzada, gratuïta i professional. També els canals de la Policia Local i altres cossos i forces de seguretat de l'Estat.