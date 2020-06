Tamara Gorro desvela su sueldo por trabajar en televisión: "Antes se cobraba muchísimo"

Parece que fue ayer cuando Tamara Gorro apareció por primera vez tras la pequeña pantalla en el programa Mujeres y hombres y viceversa, pero ya han pasado nada más y nada menos que 13 años desde que comenzó su carrera televisiva.

Actualmente, sigue estando delante de una cámara, aunque es para su canal de YouTube: El gorro de Tamara. En su último vídeo, ha respondido a varias preguntas hechas por su familia virtual sobre su trabajo en televisión.

Desde el principio ha dejado claro que no repetiría sus inicios en el dating show porque “estaba desquiciada de la cabeza”, pero sí que le gustaría trabajar en algún programa donde tuviese contacto con la gente. Por otra parte, ha admitido que hay un guión, pero no sobre lo que tienes que hacer o decir, sino para saber el orden cronológico de las cosas.

El tema que más parece interesar a sus seguidores es el sueldo, por lo que la colaboradora no ha querido dejar nada sin contar. En primer lugar, ha explicado que ese dinero depende de muchos factores: “Imaginaos la pasta que pueden pagar si va Isabel Pantoja a una entrevista. Ahora, si tienes un contrato fijo como colaborador es distinto”.

Según Tamara, actualmente no se cobra lo mismo que en sus inicios. “Antes se cobraba muchísimo, a lo mejor incluso 800 euros al día. Ahora igual cobras 200, pero bueno, sigo pensando que es una santa pasada”, admite. "Yo tuve la cabeza bastante amueblada y de ahí pude ir formando mis empresas, comprándome una casa, un coche y construyendo mi vida”, concluye.

Una de las anécdotas que conserva la influencerde aquella época, fue en su paso por Enemigos íntimos, donde el no controlar los nervios con el pinganillo supuso su despido: “Me trabé, me puse de los nervios y dije que me estaba agobiando en pleno directo. Le planté cara a mi jefa y claro, me despidió”.

Finalmente, Gorro ha contado el por qué se alejó de la televisión. Su antigua vida con su marido en Rusia, por razones de trabajo, y su maternidad fueron los motivos principales. A pesar de eso, actualmente, han cambiado las cosas y sigue teniendo relación con este mundo.