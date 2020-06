Jeep Compass 2020: más eficiencia y conectividad para conquistar al público europeo

Aunque Jeep es de origen americano y sus modelos siempre han llegado a Europa, desde que Fiat Chrysler Automobiles adquiriera la marca en 2014 sus productos han ido evolucionando y ajustándose más a los gustos y necesidades del Viejo Continente.

El Compass es un modelo que lleva casi 15 años en el mercado, pero en 2017 fue lanzada la segunda generación, ya bajo el paraguas de FCA y, por tanto, mucho más adaptado al mercado europeo.

Los cambios que recibe en este 2020 siguen potenciando esta estrategia, y los más importantes afectan a la dinámica, a la mecánica y a la conectividad. Del primero de estos apartados destaca el trabajo realizado en la dirección, ahora más directa y precisa, y en la suspensión, la cual se ha configurado para un mejor asentamiento en la carretera y para reducir el balanceo de la carrocería.

En cuanto a la mecánica, aparece en la gama un nuevo motor gasolina, concretamente un cuatro cilindros turboalimentado de 1,3 litros de cubicaje y dos niveles de potencia: 130 y 150 caballos. Este llega para sustituir al actual 1.4 MultiAir, y aunque ahora ofrece algo menos de potencia (10 y 20 caballos, respectivamente), en Jeep aseguran que consume en torno a un 30% menos de combustible y que emite un 27% menos de CO2.

Estos nuevos motores se asocian a las versiones de tracción delantera, que son las que llegan en julio, el mes de lanzamiento. Las 4x4 quedan reservadas para las híbridas (denominadas 4xe) y se unirán a la gama un poco más adelante.

El sistema multimedia dispone de pantallas de 7 u 8,4 pulgadas. JEEP

Control desde el smartphone

Respecto a la conectividad, el Compass integra la última generación del sistema Uconnect, que tiene de serie, desde el acabado Longitude, los servicios añadidos de conectividad My Assistant (para emergencias y asistencia en carretera), My Car, My Remote y My Navigation (en los modelos con navegador). A través de un dispositivo como un smartphone o reloj inteligente, con estos servicios se puede obtener información sobre el coche, abrir las puertas o encender las luces, e incluso enviar un destino al navegador.

En materia de seguridad, además del aviso de colisión frontal y de salida de carril, que son de serie, se puede contar con detector de ángulo muerto, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera y sistema de ayuda para aparcamiento.

Por lo demás, el Compass de 2020 recibe nuevos colores para la carrocería y llantas con tamaños que llegan hasta las 19 pulgadas. De momento no están definidos los precios de la gama.