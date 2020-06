Maribel Domènech viste al Centre del Carme para la lucha feminista

Enmarcada dentro de la convocatoria 'Trajectòries' del Consorci de Museus, la exposición ha sido presentada este jueves por el director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, acompañado por la artista y con la intervención por videoconferencia de su comisaria, Rocío de la Villa.

Pérez Pont ha destacado que en la muestra hay una doble reivindicación: reconocer el trabajo "de una creadora de excepción que fue apartada de los circuitos públicos del arte en València por su activismo en el conflicto del Cabanyal" y también lucha que ha mantenido siempre esta artista contra la violencia de género a través de sus obras.

La exposición estaba preparada para abrirse al público el pasado 13 de marzo cuando se decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria. "En este tiempo el proyecto ha ido madurando, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a la obra de Maribel Domènech de un modo diferente a través de su visita virtual y hoy, por fin, podemos disfrutar de la experiencia del arte en vivo, interactuando con piezas que se activan con la presencia del público y presentando el catálogo que reúne las reflexiones acerca de su trayectoria", ha señalado Pérez Pont.

La comisaria ha destacado la importancia que tiene "no solamente porque es una retrospectiva que responde a la convocatoria de 'Trajectòries', sino porque en esa mirada de síntesis a 35 años de trabajo, toda la obra que pertenece a la última década no se ha visto en la Comunitat Valenciana". En Maribel Domènech, que tiene obra en colecciones y museos en Europa y Latinoamérica, "se daba la paradoja de que ella estaba exponiendo en Brasil pero sus obras no se veían en su ciudad", ha lamentado.

TRILOGÍA DE LA VIDA

El trabajo de Maribel Domènech gira en torno a la reflexión de la vida cotidiana: donde se entrecruzan lo íntimo y lo social en narraciones visuales, emocionales y performativas, que expresan el compromiso con la experiencia vivida y reclaman la participación de sus destinatarios.

A lo largo de 12 estancias se pueden reconocer las distintas problemáticas que atraviesan su obra: el movimiento feminista, la lucha contra la violencia de género, el cambio climático o el paso del tiempo.

Entre ellas destaca la sala central de Ferreres, donde se ha situado el proyecto 'Trilogía de la vida' a través de tres vestidos que simbolizan el pasado, el presente y el futuro.

Desde mediados de los pasados años 90, Domènech utiliza cables eléctricos conductores de comunicación para crear figuras y palabras empoderantes que explicitan su posición feminista, en instalaciones contra la violencia de género y de resistencia ante los embates de la vida.

El eje longitudinal de la exposición está protagonizado por estas piezas de resonancia autobiográfica que subrayan la reflexión sobre el transcurso vital y el compromiso arraigado en la experiencia.

'Para observar el mundo a cierta distancia' tejido en cable negro, habla del distanciamiento ante el presente desde la interioridad. En 'Como una habitación llena de luz', se aborda el pasado: el vestido tejido con cable blanco lleva detrás un camino de luz que simboliza todo lo que arrastramos.

Esta trilogía está todavía en proceso, ya que Domènech aún sigue trabajando en la tercera pieza dedicada al futuro y para la que cada día teje un metro. Según la artista, que reconoce que estos vestidos pueden llegar a pesar en torno a los 200 kilos, empezó a tejer estas piezas "como una forma de proteger los cuerpos, su intimidad y su identidad".

La exposición incluye varias instalaciones inéditas realizadas 'ex professo' para el Centre del Carme como 'Seguimos de luto y con rabia'.

FEMINICIDIOS EN GUIRNALDAS DE LUZ

Maribel Domènech ha explicado que "los feminicidios son reflejados en estas obras realizadas en guirnaldas de luz; esas guirnaldas, que utilizamos en Navidad para celebrar un momento feliz, aquí están denunciando lo que sucede en esos hogares y fuera de ellos también".

"Aquí hay 100 feminicidios cometidos, de los cuales hay 11 de niños y niñas que se reflejan en una pequeña casa realizada en leds rojos y que hablan de cuando el enemigo está en casa", ha explicado.

Esta pieza enlaza con la obra realizada por Maribel Domènech hace diez años sobre violencia de género, la exposición 'Peregrinatio. Arte en las ermitas de Sagunto' coordinada por el Consorci de Museus en 2008, que también recogía 100 feminicidios. "De ahí el título de esta instalación, diez años después, seguimos de luto y con rabia", ha explicado Domènech.

Esta exposición muestra, además, su escultura en hierro en la década de los 80, cuando su objetivo era ya narrar la vida cotidiana. Comprende su etapa posminimal, en la que predominan piezas de aluminio y ambientes lumínicos con los que explora una narratividad emocional ligada al habitar. Espacios desde los que proyecta las primeras instalaciones y piezas translúcidas blandas dirigidas a mostrar experiencias de vulnerabilidad.

MOVIMIENTO ECOLOGISTA

Cierra la muestra otra obra de nueva creación como es 'En movimiento constante' (2017-2020), una instalación audiovisual realizada para esta muestra que simboliza el movimiento feminista y ecologista, dos corrientes que se unen en la lucha.

El movimiento marino de un conjunto de boyas de distintos tamaños, colores y materiales simboliza el movimiento de género celebrando el 8 de marzo en los últimos años en España, en sintonía con otros países occidentales donde las mujeres están siendo decisivas para el cambio social: un giro humanitario y ecofeminista que también se enfrenta a la emergencia climática.

La exposición permanecerá abierta al público del 5 de junio al 11 de octubre. Su visita virtual, que incluye una decimotercera sala exclusivamente digital, está a disposición del público en la web del Consorci de Museus.