PP y Vox piden aclarar la diferencia entre datos de fallecidos oficiales y los del INE e Illa pide "un poco de altura"

Durante la comparecencia de Illa ante la comisión del ramo en la cámara baja, los portavoces del grupo 'popular' y de Vox, Cuca Gamarra y Juan Luis Steegmann, respectivamente, han reprochado al ministro el "baile" de cifras que se han registrado en la contabilidad de los afectados por la pandemia por parte del Gobierno.

Gamarra ha acusado a Illa de "mentir constantemente" e intentar ocultar infirmación para que la socidad "no sepa lo que está pasando" cambiando el sistema de datos. Sin embargo, le apunta que esta actitud ha quedado visible después de que el INE señalara que en los últimos meses ha habido 43.000 muertes, mientras el Ejecutivo presenta una cifra que ronda los 27.000. La misma cifra que el INE han registrado también las funerarias, ha ondicado la diputada.

"Transparencia, ninguna; rigor, no lo encuentro", ha denunciad la portavoz del PP en su intervención, ante s de denuncuar que también "desmiente" al Ejecutivo la Organización Mundial de la Salud (OMS), que registra unos 29.000 fallecidos o el Centro Europeo para la prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que supera en varios cientos la cifra oficial. "Y son datos que le facilita usted mismo", ha denunciado Gamarra.

NO TODO EL EXCESO DE MORTALIDAD ES POR COVID

De forma similar se ha expresado Steegmann, que le ha preguntado por los fallecidos "de más" que registran los organismos y que el Ejecutivo no incluye en sus estadísticas y, en este sentido, se ha referido a las residencias de mayores y a la mortalidad que se registró en ellas, así como un documento de la Generalitat en el que se determina que a los mayores de 75 años con patologías previas "sólo se les dé oxígeno y no ventilación mecánica".

A estas declaraciones, Illa ha respondido señalando el hecho de que si el INE determina que en estos meses ha habido 43.000 muertes más que en los mismos meses del año pasado no significa que todos computen con los criterios de la OMS en cuento a fallecidos por coronavirus. En este sentido, ha recordado que el organismo internacional pide contabilidad de aquellos diagnosticados por test PCR.

Del mismo modo, el ministro ha defendido que, tras la etapa más dura de la pandemia, las autoridades del Estado y de las comuniades autónomas van "regularizando los datos" para comprobar que no ha habido duplicidades u otros problemas. Inlcuso ha indicado que, con posterioridad, se realizarán estudios sobre la mortalidad indirecta o el anticipo de mortalidad, entfe otros aspectos.

"Al principio de la epidemoa entre la detección y la notificación pasaban 10 días", ha apuntado Illa, para indicar que, entonces, las autonomías comunicaban las cifras según se les iban comunicando. A partir del 11 de mayo, los epidemiólogos decidieron cambiar el sistema, explica, visto que la situación más algida de la pandemia había pasado y los sanitarios podrían recoger datos epidemilógicos, como el día que en ingresó, la fecha de la muerte o los síntomas del paciente. Ahora el plazo entre detección y notificación es de entre 1 y 3 días, ha explicado Illa, para destacar "el esfuerzo" que están haciendo las autonomías.

REPROCHAN A ILLA QUE NO ADELANTE INFORMACIÓN EN EL CONGRESO

En este sentido, Illa ha señalado que para su departamento hubiera sido más cómo no cambiar el sistema de contabilidad, pero no hubiera sido acertado para lograr "una informacion más adecuada al sistema y para ver cuándo hay un brote y cómo actuar", como se a registrado en algunos puntos de España en las últimas semanas.

Durante la sesión, el PP también ha criticado la falta de información sobre el contagio de sanitarios o sobre el retraso en la llegada de las compras de material de protección y sanitario, así como que el ministro no haya adelantado en la comisión los datos del nuevo estudio serológico que el Gobierno va a presentar esta tarde. Este último reproche, también lo ha realizado la portavoz de Sanidad del PNV, Josune Gorospe, quien ha indicado que esta actitud "no contribuye en positivo" a la relación entre Ministerio y autonomías o sus represetantes políticos en el Congreso.

Illa ha señalado que esta información la van a hacer pública los técnicos de su departamento y que ha decidido no adelantar nada porque no lo conoce. "No cuela", le ha contestado la portavoz del PP.

El representante de Ciudadanos, Guillermo Díaz, ha puesto en valor la labor de su partido para que el Ejecutivo se planteara un Plan B para esta situación y para que se garantizara la igualdad de los españoles y una mayor eficacia en las ayudas puestas en marcha por el Gobierno, mientras que las portavoces de JxCat y ERC, Concep Cañadell y Pilar Vallugera, ha pedido "retribuir y dignificar" a los sanitarios que han luchado en primera fila estos meses.