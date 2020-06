L'aturada per la crisi sanitària retarda la posada en marxa de la línia 10 de Metrovalencia al començament de 2022

La crisi sanitària del coronavirus i el confinament posat en marxa per a combatre-la afectarà els terminis fixats per a la finalització de la línia 10 de Metrovalencia, un dels projectes de major inversió a la ciutat (50 milions d'euros cofinançats per la UE) i més emblemàtics quant a extensió de la xarxa de transport públic, ja que unirà el cèntric carrer Alacant amb el barri de Natzaret a través de zones com Russafa o la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Segons ha informat el conseller d'Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, la línia estarà acabada en l'últim trimestre de 2021 i, posteriorment, es duran a terme les proves prèvies a la seua posada en funcionament, la qual cosa allargarà els terminis diversos mesos respecte a la previsió inicial, previsiblement al començament de 2022. Aquest horitzó difereix, per tant, de l'anunciat abans de l'estat d'alarma, quan el propi titular de Mobilitat va afirmar que la L10 estaria funcionant en l'estiu de 2021.

La línia, que ja va estar huit anys paralitzada a conseqüència de l'anterior crisi econòmica per la falta de liquiditat del Consell del PP, va ser represa a la fi de la legislatura passada pel Govern de Ximo Puig com un dels seus grans compromisos. No obstant això, el propi Executiu autonòmic ha hagut de tornar a recalcular els terminis a causa de l'impacte de la crisi de la Covid-19.

La suspensió de terminis derivada de l'estat d'alarma ha mantingut congelats els processos de licitació en el qual es troben diversos contractes: el del tram en superfície i depòsits provisionals (8 milions d'euros), el de senyalització, comunicació i seguretat (7,1 milions) i el d'electrificació de tota la línia, licitat per 7,85 milions d'euros.

A més, l'aturada també ha afectat el principal contracte ja adjudicat, el de condicionament del túnel i les estacions subterrànies (Alacant, Russafa i Amado Granell), dotat amb 25 milions d'euros, la meitat de l'import total. Aquests treballs han hagut d'aplicar mesures extraordinàries de seguretat, segons ha afirmat el conseller España, durant una visita realitzada aquest dijous a les instal·lacions.

No obstant això, l'avançat de les licitacions (tots els contractes han sigut trets ja a concurs) fa que les adjudicacions es troben ja pròximes. Això, unit al fet que el principal contracte, el del túnel, està ja en fase d'execució, buida en part l'horitzó d'una línia plena d'obstacles des de la seua concepció inicial, allà per l'any 2005, ja que, en estar la despesa ja compromesa, allunya l'ombra de possibles retallades pressupostàries.

A més, la primera actuació, que va consistir en la construcció de la rampa de connexió del túnel amb el tram en superfície en l'avinguda Amado Granell i la construcció de la parada de Germans Maristes, va ser finalitzada el mes de febrer passat.

Cinquanta milions d'euros per a seguretat de la xarxa

Espanya ha anunciat també que la Generalitat destinarà més de 50 milions d'euros per a la renovació de la xarxa en superfície i el manteniment dels trens de Metrovalencia.

En concret, està previst que, en la sessió d'aquest divendres, el Ple del Consell autoritze FGV la licitació per a renovar els equips de via, passos a nivell i desviaments dels trams en superfície de les línies 1, 2 i 3 de Metrovalencia, per un import inicial de 40 milions d'euros.

El conseller ha afegit que FGV també licitarà l'adquisició de peces i manteniment de les unitats de metro que circulen actualment, per un import superior als 12 milions d'euros.

"Es tracta d'actuacions que, igual que les que ja s'executen en la Línia 10, garanteixen el futur servei que presta Metrovalencia a la ciutadania de València, la seua àrea metropolitana i altres poblacions de la província", ha destacat el titular de Política Territorial.