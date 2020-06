La Generalitat destinarà més de 50 milions d'euros a millorar la seguretat de Metrovalencia

Així ho ha anunciat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que aquest dijous ha visitat les obres del tram subterrani de la Línia 10 (L10) de Metrovalencia, que unirà l'estació situada en el carrer Alacant amb el barri de Natzaret.

El conseller ha avançat també que les obres de la línia 10 estaran finalitzades l'últim trimestre del 2021, ja que la crisi sanitària ha provocat algun retard en els tràmits administratius així com la ralentització dels treballs a causa de les mesures de seguretat que s'han hagut d'implementar. Després de la finalització de les obres, es realitzaran les proves prèvies a la posada en funcionament.

"El transport públic segueix avançant, tant en mesures de seguretat adoptades per la Covid, com en la millora de les infraestructures, com és el cas de les obres de la L10, una línia fonamental per a connectar el centre amb Natzaret i amb la zona d'influència de l'àrea metropolitana, completant així la xarxa de Metrovalencia", ha asseverat Arcadi España.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha detallat, està executant els primers treballs corresponents a la construcció de la superestructura de via, arquitectura i equipament del tram subterrani que compta amb tres estacions: Alacant, Russafa i Amado Granell.

RENOVACIÓ DE LES LÍNIES 1, 2 I 3

Arcadi España ha informat que està previst que, en la sessió d'aquest divendres, el Ple del Consell autoritzarà a FGV la licitació per a renovar els equips de via, passos a nivell i desviaments dels trams en superfície de les línies 1, 2 i 3 de Metrovalencia, per un import inicial de 40 milions d'euros.

El conseller ha afegit que FGV també licitarà l'adquisició de peces i manteniment de les unitats de metre que circulen actualment, per un import superior als 12 milions d'euros.

"Es tracta d'actuacions que, igual que les que ja s'executen en la Línia 10, garanteixen el futur servici que presta Metrovalencia a la ciutadania de València, la seua àrea metropolitana i altres poblacions de la província", ha destacat.

OBRES DEL TRAM SUBTERRANI

Quant a les obres del tram subterrani de la línia 10, la Generalitat assenyala que, després de la neteja de sòls i parets, s'estan realitzant treballs d'impermeabilització i reparació de juntes de murs. En els pròxims dies començarà l'ampliació de les reixetes de ventilació de les estacions a fi d'aconseguir una millor integració d'aquest amb l'entorn urbà.

Les actuacions previstes al llarg del tram subterrani compten amb un pressupost superior als 25 milions d'euros i comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via, aparells de via, drenatges, bombaments i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d'arquitectura de les tres estacions que inclouen obra, acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etcètera.

El projecte de construcció del conjunt d'aquesta línia compta amb un pressupost de 50 milions d'euros i està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.