Quique Dacosta Restaurant anuncia reobertura per a l'1 de juliol

En un escrit distribuït per la seua oficina de premsa, el cuiner celebra: "Tornem a il·lusionar-nos. Tornem". "Obrim per fi amb tota la nostra energia, passió, ganes i entrega les portes de Quique Dacosta Restaurant. Volem retornar-vos amb tot el nostre afecte i garanties la confiança que durant dècades ens porteu regalant. El nostre objectiu ara és apassionar-nos amb aquelles xicotetes coses que ens vam veure obligats a aparcar durant un temps", afig.

El passat 13 de març, Quique Dacosta, igual que el dos estreles Michelin Ricard Camarena, anunciava que tancava per causes de força major i de forma temporal els seus restaurants a Espanya davant la crisi sanitària pel coronavirus. Els dos cuiners més reconeguts internacionalment de la Comunitat Valenciana van fer una crida a "la responsabilitat social amb una decisió que s'avança al que tots dos entenen que competeix a les autoritats polítiques".

"Davant l'emergència que estem vivint en els últims dies a nivell mundial, i la falta de mesures urgents en el nostre sector, no podem esperar més. La salut i el benestar dels nostres clients i equips és la nostra màxima prioritat. Aquesta decisió és un exercici de responsabilitat per a intentar ajudar al fet que aquesta situació acabe com més prompte millor", va declarar aleshores Dacosta.

A partir del pròxim mes de juliol el xef reobri el seu menjador per a oferir "un menú amb tots els valors, sabors, inquietuds, pors i també alegries que ens han acompanyat, amb aquells que hem rigut i gaudit", assegura.