Coronavirus.- La Generalitat contractarà 1.000 joves per a informar sobre mesures de seguretat en les platges

Així ho ha avançat aquest dijous el president, Ximo Puig, en un webinar organitzat per El Periódico Mediterráneo, on ha explicat que l'objectiu amb aquests "assistents" és "donar la major cobertura de racionalitat a aquest procés, que és complicat", d'acudir a les platges amb major precaució que abans per a evitar contagis i possibles rebrots de Covid-19.

Ha afirmat que en els pròxims dies es reunirà amb els alcaldes per a proposar-los mesures com aquesta de suport a la seguretat en les platges valencianes: "Mediterrani viu i segur és més que un eslógan, anem a fer de la seguretat un actiu fonamental de la proposta turística, anem donant passos ferms, sòlids i assegurances".

També el matí d'aquest dijous Puig ha mantingut una reunió per videoconferència amb el president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Rubén Alfaro, i amb el president de la Comissió de Turisme de l'entitat i alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, per a detallar-los la iniciativa de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

En concret, es contractarà un miler de joves entre 18 i 30 anys perquè actuen com a "assistents de turistes" en les platges. S'encarregaran de donar informació sobre les normes de seguretat i protecció que caldrà complir per a fer compatible el gaudi de les platges i la salut de les persones, al mateix temps que es garanteix el seu compliment.

Aquests assistents de turistes aportaran també informació a la conselleria sobre l'estat d'ocupació de les platges per a la seua incorporació a una app informativa per als usuaris. Es distribuiran provincialment i la seua assignació a municipis es realitzarà en funció de les necessitats d'aquests, atenent el grau de saturació de les platges.

Portaran un uniforme de l'AVSRE que els identificarà clarament com a personal de la Generalitat, classificats com C2 12 E015. Les seues funcions seran: vetlar pel compliment del distanciament en la zona seca i en els accessos; tasques de comunicació i informació del document de Guia de Platges Segures; col·laborar en el control d'accés i aforament de platges; assegurar el correcte ús per part dels usuaris de les platges, dels itineraris marcats per a l'entrada i eixida de la zona seca; col·laborar en l'ordenació d'un adequat gaudi del bany i notificar les incidències a la Policia local.

En cas de produir-se una emergència contactaran amb el 112 i també hauran d'informar diàriament i sempre que així siga requerit pel Centre de Coordinació en el qual es delegue, de la situació de la platja referent a ocupació i incidències. Tindran mobilitat provincial.

PLA D'OCUPACIÓ TEMPORAL

L'AVSRE ha sol·licitat a Funció Pública l'engegada d'una Pla d'Ocupació Temporal per a regular la convocatòria i contractació, que està prevista per a mediats de juny. Els joves contractats rebran durant els últims deu dies de juny una formació sobre les mesures de seguretat i protecció que han de traslladar als turistes i usuaris de les platges.

La Generalitat està treballant i col·laborant amb els ajuntaments de cara a l'elaboració de plans de contingència i el Consell està ultimant un decret sobre l'ús de les platges que incorporarà l'exigència als ajuntaments de plans de contingència per a garantir el gaudi de les platges amb total seguretat.