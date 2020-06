Precintado en Gijón un bar y detenida una ex camarera acusada de tráfico de drogas

El local fue inspeccionado, alrededor de las 17.00 de este pasado miércoles, tras observar cómo tres jóvenes entraron y salieron poco tiempo después sin apenas haber tenido tiempo de tomar consumición alguna.

En el cacheo superficial, los agentes descubrieron varios trozos de hachís ocultos por la ropa, según una nota de prensa del Ayuntamiento gijonés.

Una vez en el establecimiento, encontraron a la detenida en la cocina, quien aseguró que, aunque ya no trabajaba allí, había sido camarera y seguía teniendo las llaves del negocio.

En el baño de mujeres, además, la Policía localizó dos trozos de hachís e incautó una báscula de precisión en la cisterna, así como un taburete para, posiblemente, acceder a la misma.

Al margen de esto, se cursaron varias denuncias por diversas infracciones administrativas referentes al estado del bar y los requisitos para su funcionamiento, por tanto, fue también precintado.

Junto a la detenida había cuatro clientes en el interior a los que se denunció por incumplimientos del decreto del Estado de Alarma y a una tercera clienta por consumo, ya que se estaba preparando un cigarro con un trozo de hachís.

Los menores, por su parte, fueron denunciados por tenencia de sustancias estupefacientes, poniéndose los hechos en conocimiento de sus progenitores.

Por otro lado, a las 20.20 horas de este pasado miércoles, la Policía Local denunció al responsable de otro bar de la calle Decano Prendes Pando en el que había más de 20 personas consumiendo en la barra y a pie de calle.

De igual modo se actuó con otro establecimiento de la carretera del Obispo por no respetar las medidas impuestas por la emergencia sanitaria ni el horario de cierre.

A las denuncias ya señaladas se suman cuatro por ir en el vehículo sin ser convivientes y sin llevar mascarilla y otras dos por no respetar la distancia de seguridad, lo que suman once personas denunciadas este pasado miércoles por no cumplir con las condiciones impuestas en la desescalada.