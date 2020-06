El Gobierno rectifica a la ministra de Turismo y no abrirá las fronteras con Francia y Portugal hasta el 1 de julio

El anuncio de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, sobre la apertura de fronteras a Portugal y Francia el próximo 22 de junio ha descolocado a estos países, que no contaban poder hacerlo hasta el mes de julio. El ejecutivo portugués, de hecho, ha pedido explicaciones sobre esta medida, ya que no ha sido consensuada con los países vecinos, lo que ha hecho rectificar una vez más al Gobierno, que en una "nota aclaratoria" ha señalado que "la movilidad internacional segura tendrá lugar a partir del 1 de julio" y no antes.

En una entrevista para Reuters, la ministra de Industria, Comercio y Turismo ha anunciado la apertura de las fronteras con Portugal y Francia cuando termine el estado de alarma, es decir, partir del día 22 de junio, lo que significa libertad de movimiento entre los tres países. Este anuncio, totalmente inesperado, ha "sorprendido" a las autoridades lusas, tal y como ha reconocido el ministro de Asuntos Exteriores, Augusto Santos Silva, para quien el anuncio de Maroto "no se inscribe" en la "estrecha cooperación" que mantienen ambos gobiernos respecto a la frontera.

Por ello, ha pedido "explicaciones" al Gobierno español dado que, según ha recalcado, "quien decide sobre la apertura de la frontera portuguesa es naturalmente Portugal y quiere hacerlo en coordinación estrecha" con España. A su juicio, a demás, tampoco tiene sentido que se reabran antes dada las estrictas medidas de entrada que mantiene nuestro país con respecto a los visitantes, como la cuarentena obligatoria de 14 días.

El Gobierno apenas ha tardado unas horas en rectificar las palabras de la ministra y ha aclarado que la libertad de movimiento en todo el territorio nacional se producirá una vez que termine el estado de alarma, no así en el caso internacional. "Con arreglo al principio de gradualidad, y teniendo en cuenta los compromisos anunciados de reapertura del turismo internacional, la movilidad internacional segura tendrá lugar a partir del 1 de julio", ha señalado en la breve nota.

En ella, además, añade que el Gobierno mantiene contacto permanente con la Comisión Europea y con los sstados miembros para "coordinar y armonizar la eliminación progresiva de las restricciones en los controles de las fronteras intraeuropeas".