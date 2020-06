Diputación de Valladolid apoyará a más de 3.330 autónomos y pymes de municipios de menos de 20.000 habitantes

Los portavoces de los grupos políticos de la Diputación, así como su vicepresidente, Víctor Alonso, y la diputada delegada del Área de Empleo y desarrollo Económico, Turismo y Participación, Nuria Duque, han dado a conocer el acuerdo alcanzado para poner en marcha una convocatoria de ayudas a autónomos y pequeñas empresas de la provincia con las que cubrir los gastos ocasionados por el cese de actividad o la pérdida de ingresos originados por el estado de alarma.

Esta ayuda es compatible con cualquier otro tipo de ayuda o subvención que reciban las personas o entidades beneficiarias de Instituciones públicas o privadas para el mismo fin, si bien en ningún caso la suma de las ayudas podrá superar el coste de los gastos subvencionados.

Los gastos subvencionables serán aquellos generados a partir del 1 de marzo y hasta el fin del mes en que se decrete la finalización del estado de alarma por el pago del alquiler o de la hipoteca del local de negocio; los de luz, agua o calefacción; los gastos en telecomunicaciones; los pagos de asesoría fiscal, contable o legal relacionados con la COVID-19, así como los seguros, y los gastos de publicidad relacionados con la venta online o con el posicionamiento web.

Podrán optar a las ayudas los autónomos deberán estar empadronados o tener su centro de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes y estar dados de alta en el RETA o en la mutualidad de Colegio profesional desde antes del 1 de enero y mantener el alta durante el estado de alarma y que hayan cesado su actividad o hayan sufrido una pérdida de ingresos de al menos el 50 por ciento respecto a la media mensual del primer semestre de 2019 o de su periodo de actividad en el caso de haberse constituido con posterioridad a esa fecha.

En el caso de las pymes, estas deben haberse constituido también antes del 1 de enero de este año, tener su centro productivo o de trabajo en un municipio de menos de 20.000 habitantes, tener menos de 20 trabajadores y un volumen de negocio anual que no supere los dos millones de euros.

Como en el caso de los autónomos, deben haberse mantenido de alta durante el Estado de Alarma, y que haber cesado su actividad o sufrido una pérdida de ingresos de al menos el 50 por ciento respecto a la media mensual del primer semestre de 2019 o de su periodo de actividad en el caso de haberse constituido con posterioridad a esa fecha.

PLAZO DE SOLICITUD

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 4 de septiembre y la convocatoria tendrá varias resoluciones a lo largo del año hasta agotar los fondos, aplicándose como criterio el orden de entrada en registro de las solicitudes y ordenándose el pago de las ayudas en el mismo momento de aprobarse su concesión.

Para cualquier información o ayuda, la Diputación de Valladolid tiene a disposición de los autónomos y los empresarios de la provincia el teléfono de atención de la Oficina del Emprendedor, 900 47 47 47, así como el correo electrónico oficinadelemprendedor@dipvalladolid.es.

El vicepresidente de la institución provincial, Víctor Alonso, ha justificado estas ayudas ante las "complicadas circunstancias" que atraviesan sus negocios incluso en el actual contexto de desescalada en el que ya han podido abrir parcialmente tras semanas de cierre forzado, mientras que la diputada de Empleo y desarrollo Económico, Turismo y Participación, Nuria Duque, ha asegurado que con ellas se busca llegar adonde no lo han hecho las medidas de apoyo puestas en marcha por la Junta de Castilla y León o el Gobierno de España.

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha abogado por "no hablar de duplicidades" entre ayudas, sino que las administraciones "deben hacer que lleguen lo mejor posible" y de "proteger a los autónomos y las pymes", cuyos responsables "no tienen horarios, a veces ni vacaciones, muchos gastos y su beneficio muchas veces no es mayor que un sueldo normal".

El portavoz 'popular', Agapito Hernández, ha abogado también por que estas ayudas sirvan para "complementar" a otras y ha defendido que las medidas de apoyo acordadas este jueves sean "rápidas" y lleguen a los bolsillos de los autónomos "cuanto antes".

Al hilo de esto, la representante de Toma la Palabra, Virginia Hernández, ha defendido el papel de estos empresarios que "mantienen vivos" los pueblos con los "servicios básicos" que prestan y ha apostado por que se dé prioridad a las localidades más pequeñas donde viven menos clientes, lo que dificulta la recuperación económica de sus negocios.

Junto a este colectivo, el diputado de Vox, Mario de Fuentes, ha apostado por "acordarse también" de sectores como el de los ganaderos que, a pesar de no haber tenido que cerrar sus negocios por la pandemia, se han encontrado con la imposibilidad de vender su producto a los restaurantes, lo que a afectado a su sostenibilidad financiera.