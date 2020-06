Los daños en varias zonas afectadas por las tormentas de lluvia y granizo llegan al 80% de la producción

Todavía no se han evaluado las pérdidas pero "en la superficie afectada por el pedrisco los daños pueden estar entre el 30 y el 80 por ciento de la producción", ha explicado el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), José Manuel Roche, en declaraciones a Europa Press.

"Esta semana ha sido complicada para el campo, hemos registrado tormentas prácticamente todos los días y además en diferentes zonas de Aragón. Se han visto afectados sobre todo Calatayud, Bajo Cinca y Bajo Aragón en cultivos frutícolas, con daños importantes en melocotón, albaricoque, cerezas y manzanas".

Además, ha comentado que también se han visto muy afectados los cultivos de cereal en Alcubierre, Grañén y en la zona del Jiloca. "No tenemos una valoración de superficie afectada pero en las zonas que ha cogido el daño puede rondar entre el 30 y el 80 por ciento en los cultivos de fruta y cereal".

El responsable de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), Jorge Valero, ha lamentado el retraso que se produce en las cosechas de cereal con los pedriscos y ha incidido en que la cereza, que se encuentra ahora en campaña, con la lluvia fuerte y las granizadas, se raja y ya no sirve para comercializar.

No obstante, ha comentado que este año, la previsión era de buena cosecha, lo que ha hecho que muchos agricultores hayan decidido contratar seguros. Valero ha señalado que estos seguros suponen que el agricultor vaya a cobrar un precio "medio justo", mientras que hay mucha incertidumbre sobre el mercado este año, con la crisis del coronavirus y la mala situación que ya arrastra el sector.

GURREA DE GÁLLEGO

Al agricultor y responsable de UAGA, José Antonio Miguel, le cogió la granizada de este miércoles cosechando en su campo en el municipio oscense de Gurrea de Gállego, donde además de las afecciones en el campo, el pedrisco rompió la luna de algún coche.

"El granizo, en Gurrea, cayó sobre algo más de mil hectáreas con una afección de entre el 20 y el 25 por ciento de la cosecha, en cultivos como el trigo, la cebada y la almendra", en este último caso no hubo que lamentar afecciones en los árboles, en principio solo les ha quitado un poco de hoja.

"Los granizos fueron muy gordos pero por suerte no cayó mucho, así que los árboles no se verán muy afectados, además el almendro es un poco más resistente que otros". Sobre el cereal, ha señalado que en Gurrea la tormenta "ha tirado un millón de kilos al suelo, que no es una barbaridad pero sí supone una cuantía económica importante para los agricultores".

LOS DAÑOS SERÁN CUANTIOSOS EN LA FRUTA

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Huesca, Fernando Luna, ha apuntado que "en la zona de Osso de Cinca, en la fruta, pensamos que los daños serán cuantiosos" tras las tormentas de este miércoles.

"No hay que olvidar que en Bolea también la cereza ha resultado afectada, porque la piedra ha rajado el producto". Ha remarcado que la de este miércoles ha sido la segunda tormenta importante que ha habido en la zona, después de que el domingo cayeran 30 litros por metro cuadrado con pedrisco que afectó principalmente al guisante y a las habas.

"En la zona de Los Monegros, muchas veces no cosechamos porque no llueve y, ahora en cuatro días han caído 70 litros por metro cuadrado con piedra. Hasta ahora teníamos una buena cosecha y malos precios y ahora además tenemos la piedra", de esta forma, ha realizado un llamamiento a los agricultores para que tengan en cuenta la importancia de contratar un seguro.