Coronavirus.- Compromís presenta la campanya 'Les persones primer' per a "encarar el trànsit a la realitat postcovid"

Segons han explicat en un comunicat les portaveus de la coalició, la campanya "pretén durar en el temps i ser el reflex del que des de Compromís sempre hem defès: que el benestar de les persones i la seua felicitat van per davant de tot".

En paraules d'Águeda Micó, coportaveu de Compromís, "l'eixida d'aquesta crisi no pot ser com la del 2008, en la qual els governs de dretes ens van afonar amb polítiques austericides que van beneficiar la banca. Aquesta crisi no la podem pagar els de sempre; ara, davant el repte que tenim de reconstruir el nostre país: les persones, primer".

Compromís ha llançat per a xarxes socials un vídeo en el qual la coalició es pregunta: "Quins aplaudiments ens trauran d'aquesta crisi: si els de gratitud de tot un poble o els de qui retalla drets als valencians?". I la pròpia coalició respon: "Ara, les persones primer".

A més, també han engegat un web (lespersonesprimer.org) on els valencians i valencians poden veure quals són les accions que està duent a terme Compromís allí on governa i quals són les polítiques que vol implantar perquè cap persona "es quede arrere".

Entre les propostes en les quals treballaran, destaquen la lluita per un finançament "just" que possibilite "oferir millors serveis públics a les persones" i, entre les quals s'han realitzat, figuren el val-beca menjador, les ajudes a autònoms o l'ampliació de la Renda Valenciana d'Inclusió.

A més, les persones poden inscriure's per a començar a ser partícips de la transformació i reconstrucció de la Comunitat Valenciana. La coalició comptarà amb les persones activistes inscrites en la web per a dur a terme accions "en clau valenciana" per a millorar la vida dels valencians.

Segons Mónica Oltra, coportaveu de Compromís, "amb aquesta campanya volem evidenciar la necessitat d'engegar, de manera immediata, una potent reconstrucció social, una reconstrucció en el qual les persones siguen la prioritat".