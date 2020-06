La desescalada arruïna les perruqueries valencianes: més del 65% treballa per sota del 33% de la seua capacitat

20M EP

El 80,9% dels salons de perruqueria de la Comunitat Valenciana va reobrir les seues portes el passat 4 de maig, amb l'inici de la Fase 0 de desescalada. No obstant açò, les restriccions imposades per l'emergència sanitària generada per la Covid-19 porten al 65,17% d'elles a treballar per sota del 33% de la seua activitat normal.