Mercadona comprarà 92.000 tones de creïlles d'origen nacional per a la campanya d'enguany, un 7% més que al 2019

Per a proveir d'aquest producte a les botigues de Mercadona, la companyia col·labora per a la campanya d'enguany, que va de maig a octubre/novembre aproximadament, amb proveïdors locals els camps dels quals se situen a Andalusia, Regió de Múrcia, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, La Rioja, Astúries, Euskadi, Galícia, Illes Balears i Canàries.

A partir del mes de maig la cadena de supermercats comença a oferir creïlles de proximitat en la seua secció de Fruita i Verdura, i s'estén fins a octubre o novembre, en funció de la producció. Com tots els anys, durant la campanya espanyola, entre maig i octubre/novembre, i quan el producte compta amb la qualitat que demanden els 'caps' (clients), hi ha creïlla 100% espanyola procedent de diferents comunitats autònomes, explica la companyia en un comunicat.

No obstant açò, com a exemple del "compromís amb el producte local", per a Península es disposa d'un format de 2Kg de creïlla nacional de la varietat Agra, disponible en les botigues des del mes d'octubre fins a abril, la qual cosa garanteix que, sempre que la qualitat ho permeta, es dispose de creïlla origen 100% nacional el màxim temps possible, afig el comunicat.

Al 2019 les compres de Mercadona a Espanya van aconseguir un valor superior als 19.970 milions d'euros. Gràcies als acords comercials de la companyia amb el sector primari, Mercadona col·labora amb 9.500 agricultors, 12.000 pescadors i 6.700 ramaders. A més, la companyia dona el seu suport a la iniciativa del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació 'Fruites i Verdures de temporada'.

En Mercadona el 100% dels proveïdors són espanyols, com Patatas Meléndez, Patatas Hijolusa, Udapa, Almacenes Lázaro, Hermanos González Arrebola, Patatas Gómez, Manuel Prado, Cadimisa, Papacan, Mr. Chippy i Illacamp. Aquests al seu torn, mantenen també "relacions estables amb agricultors locals, consolidant així un Model de Cadena Agroalimentària Sostenible del que la companyia se sent orgullosa de formar part", ressalten des de l'empresa.

Mercadona vol deixar clar que defèn les "pràctiques comercials justes" i des de fa anys està adherida al Codi de Bones Pràctiques Mercantils en la Contractació Alimentària. Aquest acord voluntari s'emmarca en la 'Llei de Mesures per a Millorar el Funcionament de la Cadena Alimentària' i està impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) en col·laboració amb diferents associacions de tota la cadena agroalimentària nacional.