Puig critica la "cridadissa" i la "crispació" política: "Hem patit massa com per a caure en eixe error"

Així s'ha manifestat Puig en el webinar 'Nous temps, noves oportunitats. Vies per a la recuperació postCovid' organitzat per El Periódico Mediterráneo, en el qual ha assenyalat que les bones notícies sanitàries en la lluita contra el coronavirus "han de complementar-se amb la reactivació econòmica i amb bones notícies de la política": "Necessitem una política de la concertació, no de la confrontació".

Ha recordat que, com ocorre en l'esport, l'acord "no solament cal predicar-ho, cal practicar-ho" i posar-se a açò en aquest moment "que va a ser tan crucial" per a la història.

"No cal buscar una foto per a l'ocasió, sinó buscar un acord per a una generació", ha reiterat, perquè per a superar la crisi derivada de la pandèmia de coronavirus cal estar junts, eixa és "l'única recepta que està clara".

Al seu juí, si el que es vol aconseguir són projectes polítics "amb arrels profundes" no serveixen els multilateralismes, com tampoc el pensar que "tot ens va a vindre donat".

Puig ha tirat mà de Pèricles, qui va encunyar el concepte d'idiota "per a referir-se a aquell que solament es preocupa pels assumptes propis i no els comuns per a la societat" i qui, "paradoxes de la vida, va morir amb pesta fa 3.500 anys" però el seu llegat "està més viu que mai".

"No es pot portar eixe llegat una altra pandèmia", ha prosseguit Puig, que ha advertit que "ningú pot desentendre's dels assumptes públics", igual que els treballadors essencials del país no han dimitit de les seues responsabilitats durant la crisi: "Aquest espill ens compromet a la resta, és la millor cara d'aquesta societat".

"COHESIÓ ALTA" EN EL CONSELL

Preguntat per la situació política a la Comunitat Valenciana i en el si del Consell, ha indicat que hi ha hagut un "grau de cohesió alt" en la pandèmia i "ho seguirà havent-hi".

També ha agraït als líders de l'oposició el seu comportament aquests mesos ja que s'ha fiscalitzat "però mai avançant en la crispació com en la política nacional".

Ha insistit que perquè la Comunitat "tinga totes les oportunitats fins al 2030" es necessita unitat d'acció, que no exclou la crítica, i també que arriben recursos de l'Estat.

FINANÇAMENT: "NO POT ATRAPAR-SE EN UNA XARXA DEL TEMPS"

Precisament respecte a la reforma del model de finançament, el president ha advertit que "no pot atrapar-se en una xarxa del temps en la qual no hi haja solució" i s'estiga sempre "davant el dia de la marmota".

I ha urgit a escometre-la perquè l'infrafinançament té com a resultat "menys capacitat de donar resposta a les conseqüències de la pandèmia". "S'ha de fer, no podem sumar per a la reactivació amb menys recursos, és una reivindicació des de la justícia, sense victimisme i sense visió esbiaixada", ha conclòs.