Coronavirus.- Puig defèn seguir en Fase 2: "Ser prudents ara és més garantia d'activitat econòmica en una setmana"

Així s'ha pronunciat el president en ser preguntat sobre per què no s'ha sol·licitat el pas a la Fase 3 dilluns que ve en el webinar 'Nous temps, noves oportunitats. Vies per a la recuperació postCovid' organitzat per El Periódico Mediterráneo.

Sobre aquest tema, ha recordat que des d'un primer moment les fases estaven planejades per a 14 dies i s'està assumint eixe plantejament, i a més la passada setmana hi ha hagut rebrots en alguns punts d'Espanya i això "genera inseguretat".

Per açò, malgrat que a la Comunitat Valenciana li ha anat "molt bé" aquesta setmana i s'ha aconseguit "una contenció clara i directa de la pandèmia", ha advocat per esperar una setmana més per a tindre "molta més potència" en canviar de fase.

Puig sí ha puntualitzat que la seua opinió és "totalment favorable" respecte a la mobilitat interprovincial ja que tota la regió està en la mateixa fase i així ho ha traslladat al Ministeri de Sanitat, a qui reclama que almenys es permeta accedir a segones residències situades en una altra província valenciana.

En tot cas, ha afirmat que és qüestió d'una setmana, ja que si no és la pròxima, serà a l'altra una vegada s'aconseguisca la Fase 3.

Respecte a eixa tercera fase, en la qual les autonomies tindran major capacitat de decisió, ha assenyalat de cara a les mesures que es puguen implementar que se'n va a obrir un diàleg amb els sectors empresarials i socials.

"Ens va bé aquesta setmana que vé de preparació", ha dit, de les accions que es podran implementar. Ha assenyalat, per exemple, que ell ja va demanar la setmana passada considerar les fires de mostres com a centres comercials i que si aquests poden obrir amb limitacions, aquelles també ho facen.

SUBMINISTRAMENTS LLESTS DAVANT POSSIBLES REBROTS

D'altra banda, Puig ha indicat que tots els indicadors mostren que s'està contenint la pandèmia a la Comunitat Valenciana i ara és el moment de preparar-se davant eventuals rebrots des del punt de vista dels subministraments.

"En aquests moments estem molt més preparats del que estàvem en el seu moment", ha assegurat, amb tres magatzems estratègics amb material. Les importacions es mantindran, ha dit, encara que cada vegada cobrarà major protagonisme l'aportació de la indústria interna.

Preguntat sobre les llistes d'espera en patologies no Covid que deixa aquesta crisi sanitària, ha assenyalat que cal començar amb la normalització i ha remarcat en aquest punt que els 6.000 professionals sanitaris contractats es mantindran "com a mínim fins a cap d'any i fins i tot van a anar molt més allà".

Respecte a la gestió de les residències, ha destacat el treball dels professionals i ha assenyalat que "sí cal fer reformes, però cal fer-les el més consensuadament possible i tenint en compte la diversitat".

En l'àmbit educatiu, ha assenyalat que el plantejament és "intentar tornar a una classe el més normalitzada possible amb totes les garanties de salut i seguretat" per a tots. Abans de finalitzar juny, ha dit, "hi haurà ja uns criteris clars" sobre la volta al col·legis al setembre.