El Ayuntamiento rechaza una moción del PP instando al Gobierno riojano para la libertad de elección de centro educativo

En defensa de la moción, el portavoz del PP Conrado Escobar, ha recordado una moción anterior "ante un peligro que hoy se ha hecho realidad, con el consejero Cacho y la consejera en la sombra Moreno, que son el peor tándem en este momento". "Han descalabrado el sistema educativo, con un aumento de ratios es discriminatoria social y organizativamente", ha dicho.

En sus palabras, "han provocado el rechazado de equipos directivos y sindicatos y han provocado una multitiudinaria manifestación que debería mover a la reflexión", mientras que ha achacado que "frente a un modelo equilibrado y estable, abandonan diálogo por el asalto ideológico". Ha lamentado, igualmente, el "silencio" del alcalde, a quien ha preguntado "dónde está la ciudad que educa", mientras ha abogado "por escuchar a todos, porque están sembrando la peor de las cizañas, la división".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Marisa Bermejo, ha mostrado su voto a favor, "como muestra de apoyo a la concertada, por tres razones: legales, en la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos; por responsabilidad, hagamos énfasis en las ratios, para llegar al nivel de Finlandia o Noruega, y en una educación más inclusiva; y por un pacto educativo global".

Desde el PR+, Rubén Antoñanzas, ha demostrado su apoyo a la enseñanza pública "si algo estamos aprendiendo es la necesidad de invertir en nuestra sanidad y en nuestra educación pública", aunque también ha reconocido que "el modelo de la concertada funciona y llega donde la pública no lo hace". "Lo peor es la inoportunidad de lanzar esto en este curso escolar y el enrocamiento de las partes", ha criticado.

Por parte de Unidas Podemos, Amaya Castro ha pedido al PP que "no retuerzan la Constitución y no entren en demagogia, no es una guerra entre pública y privada concertada, se trata de gestionar lo público que es algo de todos".

La concejala de Educación, Elizabeth Peltzer (PSOE) ha recordado el origen de los conciertos educativos en la LODE, considerando "una falacia identificar la libertad de enseñanza con la libertad de elección de centro educativo". Ha criticado que, durante años, "se han cerrado lineas en la pública mientras que se han abierto en la concertada", y ha hablado de "agravio comparativo" entre ambos modelos.

La concejala de Cultura, Carmen Urquía, ha cerrado el debate reclamado una solución "entre todos". "Discutimos educación pública y concertada o de izquierdas y derechas, mientras que el mundo sigue evolucionando", ha dicho la edil, que ha criticado al PP "no haber hecho los deberes en su día, enfrentando, cuando de lo que se trata de cumplir la ley". "Es necesario un modelo educativo nuevo, esperamos no llegar tarde", ha concluido.

Se ha rechazado, igualmente con los votos en contra de PR+, UP y PSOE y a favor del PP y Ciudadanos, una moción del Grupo Popular en la que se solicitaba instar al Gobierno de España a garantizar la autonomía de las entidades locales para la gestión de sus recursos.

En la defensa de la propuesta, el edil 'popular' Antonio Ruiz Lasanta, ha planteado que el uso por las entidades locales de su superávit "es una vieja reclamación, que, en estos momentos, aparece como esencial" y ha lamentado la pretensión del Estado de utilizarlo "argumentando que es su esfuerzo por la estabilidad presupuestaria, cuando el esfuerzo ha sido de los entes municipales".

En ello ha coincidido, también a favor de la moción, la edil de Ciudadanos Rocío Fernández, quien ha mostrado sus reservas "sobre qué quiere hacer el Gobierno de España con el superávit de las entidades locales", y ha llamado a "respetar la autonomía municipal", al tiempo que ha pedido "buscar un nuevo marco financiero a los entes locales, ni rojo ni azul".

En el turno en contra, tanto el regionalista Rubén Antoñanzas como la concejala de Unidas Podemos Amaya Castro han mostrado su intención de su voto negativo porque "una vez más, vuelven a cosas ya hechas", mientras que, desde el PSOE, Eva Loza ha argumentando que "estas mociones que instan a otras administraciones se quedan en algo simbólico, pídanselo a sus diputados nacionales".