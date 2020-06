Baleares espera tener autorización del Gobierno "en las próximas horas" o este viernes para la prueba piloto del turismo

Así lo ha indicado el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, durante una comparecencia tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social. Negueruela ha recordado que una de las peticiones de la Comunidad es que no se aplique la cuarentena a los viajeros internacionales dentro de esta prueba, por lo que las restricciones en las que se basa Alemania -el principal mercado turístico para Baleares- para no recomendar el viaje a España "no existirían".