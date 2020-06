Navarro (CCOO) advierte que la economía sumergida "empobrece" a la Región e insta a un cambio del modelo productivo

Navarro, que ha propuesto también un "desarrollo ordenado y sostenible" para salir de la crisis y un cambio en el modelo productivo hacia "una industria potente, ha recordado que hoy en día uno de cada tres euros que se percibe es "dinero negro y no paga impuestos". En ese sentido ha recordado que en 2012 el Gobierno regional puso en marcha un plan contra la Economía Sumergida "y hoy la realidad es que ese plan no funciona y no ha servido para nada. Se trabajó los dos primeros años con los ayuntamientos y ya está", ha criticado.

A su juicio, la Región debería "cambiar el modelo económico" actual "y ser una Región seria". Según él, las rebajas fiscales son positivas, pero "es un error porque luego tenemos infrafinanciación y déficit y vamos a Europa y al Estado a decirles que no podemos cubrir los gastos esenciales y esa imagen nos deja en una posición de debilidad. No podemos estar pidiendo y no comprometernos con los gastos".

El secretario general de CCOO también ha dicho que a nivel de contratación la Región "está 8 puntos por encima de la contratación temporal media de este país, tenemos bastante precariedad en la creación de empleo". Ha indicado que este mes se han firmado casi 80.000 contratos y solo el 7% son contratos fijos, mientras que el 80% son fijos discontinuos y a tiempo parcial.

En relación al cambio de modelo productivo en la Región, aunque él también lo ha solicitado, ha puesto de manifiesto que se lleva instando a un cambio del modelo productivo "desde hace mucho". "Hay que ver si queremos tener un sector basado en los servicios o unos servicios basados en una industria fuerte. Apostar por una industria potente es fundamental porque ahí se creará empleo de calidad", ha dicho.

Durante su intervención, Navarro ha pedido, a su vez, que se elabore una ley del Mar Menor "valiente y restrictiva, hay que eliminar todos los contaminantes del Mar Menor y los agricultores están dispuestos a tomar medidas para salvarlo". El secretario general de CCOO ha afirmado que "es el momento de dialogar y llegar a acuerdos", manifestando que también habrá que "asumir responsabilidades" por la situación del Mar Menor y considera que éstas las debe asumir "quien ha estado gobernando".

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Virginia Lopo ha indicado durante su intervención que la economía de la Región "ya venía lastrada por un modelo productivo débil". A su juicio es un "reto extraordinario, grave y complejo, pero necesario" que exista complementariedad de todas las instituciones y formaciones políticas. "Es tiempo de grandes acuerdos", ha señalado manifestando que "las mayores ayudas que puede recibir la Región viene de Europa y de los fondos relacionados con la sostenibilidad ambiental". Además, ha apostado por "defender el empleo digno, reducir la temporalidad y apoyar el empleo autónomo".

La portavoz de Podemos, María Marín ha denunciado que las ayudas propias de la Región al sector hotelero, al turismo y a la cultura "son prácticamente inexistentes, igual que las de los trabajadores para los ERTEs". La parlamentaria ha recordado que el Gobierno ha dicho que "va a gastar 182 millones de euros" para el Plan de Reactivación Económica, una cifra que "no llega ni al 2% del presupuesto de la Comunidad".

Desde VOX, su portavoz Juan José Liarte, se ha mostrado "sorprendido favorablemente" por los planteamientos del secretario general de CCOO. "Su posicionamiento ha sido muy razonable y ahora hay que ponerse a trabajar para instrumentar medidas para la reactivación económica", ha dicho.

La diputada de Ciudadanos, Valle Miguélez, por su parte, ha dicho al resto de grupos parlamentarios que la comisión "tiene que mirar hacia el futuro y ver qué medidas hay que tomar para reactivar la Región", la parlamentaria considera que la comisión debe dar una imagen de "unión y cohesión" y se ha preguntado qué ha ocurrido en el mercado laboral para que los trabajadores "no tengan seguridad, estabilidad ni certidumbre en su futuro".

Finalmente, desde el PP, Miriam Guardiola ha hecho alusión al plan de reactivación económica que firmó el Gobierno regional con los sindicatos "con la finalidad de proteger el empleo y a los colectivos más vulnerables". A su juicio, "es un gran pacto que cuenta con el respaldo de los agentes sociales, la patronal y los sindicatos y que está teniendo un seguimiento".