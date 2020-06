Coronavirus.- Caixa Popular ofereix a les empreses familiars línies de finançament especials per a superar la Covid-19

Davant la "falta de liquiditat" derivada de la crisi ocasionada per la Covid-19, l'entitat financera valenciana conjumina esforços per a revitalitzar el teixit empresarial del territori i posa a la disposició dels socis d'Ivefa "línies especials de finançament, en condicions preferencials" adaptades a les circumstàncies i a la realitat de cada empresa, ha informat en un comunicat.

La línia ICO-Covid-19, finançament personal fins a 5 anys amb o sense manca, línies de crèdit fins a 36 mesos per a proporcionar liquiditat davant desfasaments puntuals de caixa, línies de circulant o préstecs per a problemes de liquiditat més estructurals, són algunes de les solucions que ofereix l'entitat financera als associats a l'Ivefa.

Amb aquesta aliança, Caixa Popular es manté com el principal patrocinador de l'Institut per a l'Estudi de l'Empresa Familiar per a donar suport i implicar-se en totes les activitats i iniciatives que contribuïsquen a enfortir al teixit empresarial valencià.