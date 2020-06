¿Quién es Ignacio Carnicero, el nuevo director general de Agenda Urbana y amigo íntimo de Pedro Sánchez?

El Gobierno que dirige Pedro Sánchez ha nombrado al arquitecto José Ignacio Carnicero nuevo director general de Agenda Urbana y Arquitectura, un nuevo departamento perteneciente al Ministerio de Transportes. El nombramiento, con un sueldo de 90.000 euros anuales, no sería noticia si Carnicero fuese el mejor amigo del presidente del Ejecutivo, como ha publicado el diario ABC.

Carnicero ha sido amigo de Sánchez desde los nueve años de edad y han coincidido en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, donde ambos jugaban al baloncesto en el Estudiantes. Su relación es tan estrecha que incluso en un vídeo de la campaña de Sánchez para las primarias del PSOE de 2014 en las que venció a Eduardo Madina aparece Carnicero abrazando al ahora presidente del Gobierno.

"Representas a miles de jóvenes que han tenido que emigrar por falta de oportunidades de España. Si tengo el honor de presidir el gobierno, pondré en marcha un plan de retorno de talento", escribió Sánchez en 2015 redes sociales, tras una entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana en la que Carnicero entró por teléfono desde Estados Unidos, donde residía entonces. "Tenemos que traerle a España, hay gente fantástica fuera de España que tiene que volver, Iñaki es uno de ellos", concluyó Sánchez.

Tenemos que traerle a España, hay gente fantástica fuera de España que tiene que volver, Iñaki es uno de ellos"

Según ha publicado el Gobierno en una nota, Jose Ignacio Carnicero es Doctor Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 2015, habiendo recibido el título profesional en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM) en 1998. Su labor de investigación fue premiada con la beca de la Real Academia de España en Roma en 2008.

Además de su trabajo profesional como arquitecto, ha desarrollado actividad en los campos de la docencia, investigación y comisariado, respondiendo a cuestiones habitacionales, urbanas y de revitalización del tejido arquitectónico existente.

Su obra construida ha sido resultado, en su mayor parte, de primeros premios en concursos públicos con una variedad de programas que abarcan la Vivienda Colectiva y Social, Centros de Educación Primaria, Secundaria y Superior, Rehabilitación de Patrimonio, Edificios Culturales y Diseño de Exposiciones, siendo reconocida nacional e internacionalmente con premios como el León de Oro (2016) o el AIA New York Housing Award (2015).

"No es un demérito ser amigo o conocido"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves el nombramiento del mejor amigo de Pedro Sánchez como encargado de dirigir la nueva área de Agenda Urbana.

"Hay que promocionar el talento. Y si alguien tiene ese mérito, esa capacidad y ese currículum, ¿por qué no?", se ha preguntado Robles en una entrevista en Onda Cero.

A juicio de Robles, para este tipo de cargos "hay que nombrar a personas que tengan la capacidad" adecuada, y no puede utilizarse como un demérito que esa persona sea un "amigo o un conocido". "Eso no es justo. No hay que hacer juicios de desvalores", ha opinado.