Iturgaiz pregunta a Urkullu y Mendia si están dispuestos a no firmar acuerdos con Bildu mientras no condene la violencia

Iturgaiz ha asistido este jueves en el homenaje anual del PP de Bizkaia a Jesús María Pedrosa, concejal popular en Durango que fue asesinado por ETA hace 20 años. En el acto de recuerdo, también han estado presentes la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, y la presidenta del PP vasco, Amaya Fernández, entre otros cargos del PP, acompañando a su viuda, Carmen Hernández.

Tras participar en la misa oficiada en el Convento de San Francisco de Durango y la ofrenda floral ante su tumba, Iturgaiz, en declaraciones a los medios, ha asegurado que tiene "en el corazón" el recuerdo de Pedrosa "como compañero y como amigo" y, aunque han pasado 20 años, "nunca se nos olvidará su lucha por la libertad y por la democracia".

"Amante de su tierra, de su pueblo, Durango, del País Vasco y de España, el calvario de la familia y de su familia política del PP es también el calvario, la tristeza y el recuerdo todas las víctimas del terrorismo, porque hoy recordamos de Jesús Mari Pedrosa, pero nos acordamos absolutamente de todos", ha dicho.

Tras afirmar que "ha habido nunca justificación para lo que ha hecho ETA con tantos y tantos inocentes", ha asegurado que, "sin duda alguna no tiene perdón el matar y quitar al vida por tener unas ideas y por pensar de manera diferente al de la otra persona".

En ese sentido, ha denunciado que, "después de 20 años, hay gente que todavía que justifica la violencia, que no condena los actos de violencia, y me estoy refiriendo a EH Bildu, cuando hay repunte de la kale borroka, cuando se amenaza a los partidos políticos, y cuando se amenaza a una candidata a lehendakari".

"Los de siempre se niegan a condenar esos ataques y, además, los justifican, que es lo peor", ha censurado en referencia a los ataques que han sufrido batzokis, casas del pueblo, sedes de Podemos y el domicilio particular de la candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia.

Iturgaiz ha lamentado que "haya partidos políticos que sigan blanqueando a Otegi, a EH Bildu y todo lo que rodea al mundo de Bildu". "Lamento que EH Bildu y Otegi estén blanqueados por el PNV, que está haciendo un estatuto con ellos para hacer vascos de primera y de segunda, cuando el PSOE firma con Bildu para derogar la reforma laboral o cuando Podemos que insiste en que quiere hacer un gobierno con los que justifican los atentados y no condenan la violencia", ha dicho.

Por ello, ha asegurado que desde la coalición de PP y Ciudadanos va a "seguir siendo claros y firmes" y "nunca vamos a firmar nada con los violentos y con los que no condenan los atentados y justifican la violencia". "No vamos a pactar nada, nuestro logotipo no va a estar nunca al lado del de Bildu, como ha estado el del Partidos Socialista, o esta el del PNV y Podemos para bochorno de muchos de sus afiliados y simpatizantes", ha asegurado.

En ese sentido, ha preguntado al lehendakari, Iñigo Urkullu, y a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, si están dispuestos a hacer "lo mismo que Carlos Iturgaiz y el PP, y no firmar nunca acuerdos con el mundo de Bildu mientras no condenen la violencia y sigan justificando actuaciones lamentables como las que hemos estado viviendo estas semanas".

"CAMINOS DE CONVIVENCIA"

Por su parte, Carmen Hernández, viuda de Jesús María Pedrosa, ha reconocido que, tras 20 años, la "angustia de la herida abierta se va cerrando, pero el vacío está siempre, cada vez lo noto más y es muy duro". Tras recordar que cuando ETA asesinó a su marido la situación en Euskadi era "muy complicada", ha considerado que, con el paso del tiempo, "se ha ido avanzando un poco, empujando parte de la sociedad en ir construyendo caminos de convivencia, más que los agentes políticos".

Según ha destacado, "gente en particular está trabajando en normalizar la situación", aunque ha lamentado que "siempre existirá gente que siga justificando lo injustificable" y que haya "una parte de la sociedad que lo apoya". "Vamos a pensar que la gente joven, que es el futuro, vea con otras miras lo sucedido y la historia de sufrimiento de tanta gente haya servido de aprendizaje y podamos vivir en el futuro mas libremente", ha deseado, para reconocer que "existen muchos odios todavía y va a costar que se vayan terminando".

Hernández, que ha dicho que nunca ha sido "amiga de homenajes", sí ha valorado "el recuerdo para que no sean un numero y estén siempre en nuestro recuerdo, porque no se les puede olvidar porque han sido los grandes paganos de esta historia, ellos y sus familias".

Por ello, ha confiado en que "lo que ha sufrido toda la gente que ha luchado por la libertad y ha sufrido la violencia de alguna manera, no sea en vano, y ese recuerdo nos tiene que ayudar a ir recomponiendo el presente, con miras al futuro".