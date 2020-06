Més de 2.000 vivendes de 390 edificis s'han beneficiat de les ajudes a la rehabilitació de la Generalitat

Les ajudes suposen la millora de la conservació, accessibilitat i eficiència energètica de més de 2.000 vivendes en un total de 390 edificis a la Comunitat, segons ha indicat el director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, Jaume Monfort.

El director general recorda en un comunicat que, després de la declaració de l''estat d'alarma' i la paralització de tots els terminis administratius, es va estimar necessari facilitar al màxim els tràmits per a poder continuar amb els pagaments.

"Considerem que a causa de la difícil situació per la qual estaven travessant moltes famílies era necessari facilitar i agilitzar al màxim tots els procediments per a tramitar les ajudes i que no hagueren d'esperar la finalització de l'estat d'alarma per a rebre el pagament", ha explicat Monfort.

En aquest sentit, Monfort ha destacat que, a la fi de març i després d'advertir greus dificultats per a la realització de les inspeccions d'obra, a causa de l'estat d'alarma, es va procedir a l'elaboració d'una instrucció per a agilitzar el procés i poder realitzar els pagaments en els casos que així procedisca.

"Amb aquesta instrucció el que possibilitem és que el material gràfic presentat fins al moment poguera servir per a justificar la realització de les obres eliminant el procés d'inspecció física que era impossible realitzar".