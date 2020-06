PSOE y Somos piden a Canteli que ejerza su responsabilidad como alcalde y que presente un plan tras la pandemia

Al término del pleno, que ha durado 20 minutos y en el que únicamente han intervenido los concejales de gobierno para responder a unas preguntas de Vox, ambos portavoces han comparecido ante los medios para manifestar su "enfado" por la convocatoria y la deriva del Ejecutivo local, formado por PP y Ciudadanos, tres meses después de la declaración del estado de alarma.

Para el portavoz socialista este pleno ha estado "vacío de contenido y de decisiones", lo que a su juicio supone una "expresión clara" del actual gobierno. Después de tres meses de crisis sanitaria, ha criticado, "convocan un pleno para nada, para no tomar ninguna decisión".

"Es totalmente incomprensible que después de tres meses tengamos un gobierno que ni actúa ni hace nada", ha agregado López, quien ha recordado que en estos tres meses se han presentado hasta 90 iniciativas desde la oposición, todas ellas rechazadas. "Este gobierno ni hace ni deja hacer", ha criticado, para pedir la convocatoria de un pleno extraordinario en el que el Gobierno lleve el plan actuación por la pandemia.

En la misma línea Ana Taboada ha criticado el "pleno sonrojante", y ha expresado su "indignación máxima" por haber participado en una sesión "vacía de contenido". "Canteli actúa como el rey pasmado, de manera impasible, como si la película no fuera con él", ha aseverado.

Ha explicado la portavoz de Somos que el silencio del pleno de hoy ha sido su modo de expresar su "indignación y cabreo" con la gestión municipal. "Oviedo no se merece que después de tres meses no tengamos plan", ha agregado. En este sentido ha puesto de ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, donde el Ejecutivo se sentó con la oposición y los agentes sociales locales para consensuar un plan de reconstrucción tras la pandemia. Si el gobierno no actúa, ha resaltado, "tiene que marcharse".

BULEVAR DE SANTUYANO

Por otro lado, el portavoz del PSOE ha criticado que el alcalde "desconoce Oviedo y sus proyectos", y ha ejemplificado esta afirmación con el contrato del bulevar de Santullano.

Ha recordado López que "es falso e ilegal" que se haya rescindido el contrato con la UTE Bosque y Valle, adjudicataria del proyecto para el bulevar, tal como afirmó el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Ignacio Cuesta.

Ana Taboada, por su parte, ha señalado que con actuaciones como esta "podemos encontrarnos con un gobierno de acciones pufistas", ya que si no se resuelve el contrato y no se hace "nada" para tramitarlo, se podría originar un daño al erario público y se podría "abrir la brecha" para que haya posibles reclamaciones del contratista al respecto. "Volvemos a ver un gobierno inactivo y sectario que compromete seriamente las arcas públicas", ha denunciado.