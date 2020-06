Dos detinguts a Benidorm per robar en cotxes aparcats en camps de golf entre Màlaga i Barcelona

L'institut armat ha explicat aquest dijous que de moment se'ls ha pogut atribuir nou delictes de furt, un de robatori amb força, un d'estafa per Internet i un delicte de pertinença a grup criminal, encara que les investigacions apunten al fet que la xifra pot ascendir, ja que s'ha constatat la seua presumpta presència en altres 40 camps.

La investigació va arrancar el passat dia 23 de maig quan es va personar un ciutadà en dependències de la Guàrdia Civil de Sant Joan d'Alacant per a denunciar que mentre es trobava jugant en un camp de golf, situat en una pedania de Dénia, va patir un robatori en l'interior del seu vehicle.

En les càmeres de seguretat els agents van observar que els presumptes autors usaven un inhibidor de freqüència per a desbloquejar el tancament centralitzat dels vehicles i accedir al seu interior.

La investigació va permetre situar als sospitosos en més de 40 camps de golf de localitats properes a l'autopista AP7, en les províncies de Màlaga, Almeria, Múrcia, Alacant, València, Castelló, Tarragona i Barcelona, i que el recorregut ho havien fet en a penes una setmana, del 19 al 26 de maig.

Així se'ls va localitzar en Benidorm. A un d'ells se li va interceptar en l'interior d'una botiga d'esports i a l'altre en la via pública, a punt de fugir en un vehicle de lloguer que solien usar per a desplaçar-se.

En el registre d'eixe cotxe, es van confiscar 554 euros en efectiu i es van recuperar set peces de roba de marca i un rellotge valorat en 500 euros, procedents de dos robatoris i furts.

Els dos homes, de 30 i 32 anys d'edat, van acabar detinguts com a presumptes autors de nou delictes de furt, un de robatori amb força, un d'estafa per Internet i un delicte de pertinença a grup criminal. Tots dos compten en el seu haver-hi amb múltiples antecedents i prohibició d'eixida de territori, per fets il·lícits comeses amb el mateix modus operandi.

Fins al moment, s'han pogut aclarir delictes ocorreguts a el Pilar de la Foradada (sis), Oriola (u), Xàbia (u), Alacant (u) i a Màlaga (u), tots contra víctimes estrangeres, encara que no es descarta que apareguen més perjudicats i/o autors, conforme avancen les investigacions.