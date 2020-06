'¿Se te pasó verlo en la tele?' ¡No te preocupes! Apúntate a la newsletter de Gus Hernández

Si no has podido ver el último programa de tu reality favorito o del concurso que es tendencia en televisión, no te preocupes, 20minutos te lo manda a tu correo.

Gus Hernández, autor de ‘Reality Blog Show’, estrena '¿Se te pasó verlo en la tele?', una newsletter semanal con la que estarás a la última en televisión. En clave de humor, Gus analiza los programas de los reality hasta el más mínimo detalle.

Para recibir el boletín solo tienes que registrarte gratis en este enlace y tendrás cada viernes las últimas novedades televisivas.

Más newsletters