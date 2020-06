Coronavirus.- Salvador (Cs) descarta discrepancias en el Gobierno andaluz sobre la movilidad entre provincias

"Entiendo que el portavoz del Parlamento tuvo un mal día y no pensó bien lo que dijo, y no tiene nada que ver con cómo se está actuando y la acción de gobierno", ha agregado Salvador en relación a las declaraciones del portavoz parlamentario de la formación naranja, Sergio Romero, que si bien defendió que el conjunto de Andalucía pase este próximo lunes a Fase 3 y que haya movilidad entre todas las provincias, también abogó por que, de no pasar Málaga y Granada, haya movilidad entre el resto.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Luis Salvador ha descartado que este asunto pueda poner en riesgo la estabilidad en el seno del Gobierno andaluz. "Estamos trabajando para buscar lo mejor para todos los andaluces y no veo ningún problema, tanto el presidente de la Junta como el vicepresidente, que son los que están en el Gobierno" tienen "clarísimo que esa unidad está dando un fruto importante y hay que mantenerla".

Ha matizado así que "el Parlamento no es institución sino la Junta de Andalucía", donde no hay "absolutamente ningún problema de estabilidad sino todo lo contrario". "Estamos felices de cómo está funcionando el acuerdo en la Junta y en cada una de las localidades" donde PP y Cs también han fraguado acuerdos, ha insistido.

Salvador ha confiado así en que el Gobierno central sea "sensible" a lo que ha planteado la comunidad andaluza y que el lunes Granada y Málaga también pasen a la Fase 3 del plan de desescalada, al tiempo que ha opinado que "no merece la pena" impulsar la movilidad entre provincias si no pasa Andalucía en su conjunto pues habría zonas a las que no se podría llegar sin pasar por esas dos provincias.

El alcalde de Granada ha situado, de hecho, la movilidad interprovincial como una herramienta necesaria para recuperar el sector del turismo a través de la llegada de potenciales clientes de otras provincias andaluzas y ha reconocido por ello que sería "un jarro de agua fría" para Granada no pasar de fase. También se ha mostrado partidario de que puedan llegar a España turistas extranjeros antes del 1 de julio para relanzar el sector, al entender que es posible hacerlo siguiendo todos los controles necesarios y las medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas que ya están funcionando.