Protecció de Dades arxiva la denúncia del PP per una bretxa de seguretat en l'EMT de València

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha desestimat la denúncia presentada pels consellers del PP en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per una suposada bretxa de seguretat arran del frau de 4 milions d'euros comés contra la companyia pública.

Segons ha informat aquest dimecres el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l'empresa, Giuseppe Grezzi, l'organisme estatal ha decidit arxivar la reclamació, presentada a l'octubre de 2019, atés que no s'ha produït cap violació de dades privades o personals i, per tant, "no s'infereix l'existència d'una actuació infractora d'EMT en l'àmbit competencial" de l'AEPD, segons la resolució, notificada aquest dimecres a la companyia municipal.

A més, l'Agència rebutja imposar una sanció a EMT. "S'ha constatat la falta d'indicis racionals de l'existència d'una infracció en l'àmbit competencial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, no procedint, en conseqüència, l'obertura d'un procediment sancionador", recull l'escrit.

L'AEPD també afig que la presumpció d'innocència "impedeix imputar una infracció administrativa quan no s'hagen obtingut evidències o indicis dels quals es derive l'existència d'infracció".

En aquest sentit, recorda que actualment el frau està sent investigat pel jutjat d'instrucció número 18 de València. En eixe procediment, l'EMT està personada com perjudicada, una exdirectiva de l'empresa ja acomiadada es troba investigada i CaixaBank com a responsable civil.

"El PP vol fer soroll mediàtic i de pas desprestigiar a l'EMT i donar una mala imatge que pot repercutir en el servei que dóna i en la plantilla. Resulta evident la incompetència de Carlos Mundina i Marta Torrado perquè, a pesar que tenien tota la informació, documentació i informes van decidir posar aquesta denúncia sense aportar proves concloents", ha afirmat Grezzi, qui ha afegit que aquest partit ha orquestrat una "cacera" contra la companyia municipal amb "faules i denúncies falses".

L'edil confia que es reactive la investigació judicial després de la pandèmia i va mostrar el seu suport al gerent, Josep Enric García, davant l'informe de conclusions de la comissió d'investigació interna oberta en el si de l'empresa pública.