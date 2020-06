La Comunitat Valenciana encadena el seu quart dia sense morts i suma 16 casos nous i 218 altes

La Comunitat Valenciana no registra, per quart dia consecutiu, cap mort per coronavirus. Al mateix temps, les altes a pacients amb coronavirus segueixen en augment i en les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 218 noves altes, que eleven a 12.533 el total de persones curades (el 76,2% de tots els casos detectats).

Per províncies, 1.557 altes a la província de Castelló, 4.464 en la d'Alacant i 6.507 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a desplaçats.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització del dimarts s'han detectat 16 casos a través de PCR, que eleven a 11.254 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies: 2 en Castelló (1.568 en total); 1 a la província d'Alacant (3.925 en total); 12 en la demarcació de València (5.755 en total); i un cas sense assignar. Cal tindre en compte també 5 no assignats de dies anteriors.

En aquests moments, d'acord amb les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat, queden actius 2.470 casos, un 15% de tots els casos detectats des de l'inici de la crisi sanitària.

El nombre de persones ingressades per coronavirus als hospitals valencians és de 165 (14 a la província de Castelló, d'ells 3 en l'UCI; 60 a la província d'Alacant, d'ells 11 en l'UCI; i 91 en la província de València, d'ells 8 en l'UCI).

Quant als professionals sanitaris, les altes arriben a 2.222 i el nombre total de positius és en aquests moments és de 494.

El total de defuncions per coronavirus és de 1.439 en aquests moments. L'increment de casos reflectit en relació amb la dada de l'última actualització respon a la incorporació de 7 defuncions que es van produir en residències durant l'última setmana de maig i que, després de la seua notificació i les "exhaustives" comprovacions realitzades, es confirmen o vinculen epidemiològicament amb Covid, explica la Generalitat.

La distribució de les víctimes mortals per província és de 220 a la província de Castelló, 504 en la d'Alacant i 715 a la província de València.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 341.408 de les quals 236.435 han sigut a través de PCR i 104.870 a través de test ràpid.

Residències

Pel que respecta a la situació de les residències, hui dia hi ha algun cas positiu en 74 centres (8 a la província de Castelló, 30 en la d'Alacant i 36 a la província de València).

S'ha detectat un nou positiu en un resident i un altre en un treballador. En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana: 8 a la província de Castelló, 7 a la província d'Alacant i 13 en la de València.